JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Vea acá el golazo olímpico del que todos hablan en redes, es viral; fue en la Premier League

Vea acá el golazo olímpico del que todos hablan en redes, es viral; fue en la Premier League

Es la joya del fin de semana en el fútbol internacional, una pegada de manual en uno de los juegos del día del fútbol de Inglaterra. Qué calidad. ¡Observe el gol!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 26 de oct, 2025
Marcus Tavernier, autor del gol olímpico en la Premier League
Marcus Tavernier, autor del gol olímpico en la Premier League
Foto: AFP

