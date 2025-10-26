Vea acá el golazo olímpico del que todos hablan en redes, es viral; fue en la Premier League

Un momento emocionante sacudió hoy la Premier League, donde Marcus Tavernier del Bournemouth se convirtió en protagonista al anotar un espectacular gol olímpico en el enfrentamiento contra el Nottingham Forest. El encuentro, correspondiente a la jornada nueve y disputado en el Vitality Stadium, estuvo marcado por la genialidad del mediocampista inglés.

Corría el minuto 25 de la primera parte cuando Tavernier se dispuso a ejecutar un tiro de esquina desde el sector derecho. Con un efecto diabólico con su pierna izquierda y una precisión milimétrica, el balón trazó una curva perfecta, superando al portero Matz Sels y metiéndose directamente en la red.

Este golazo tiene ganando a los 'cherries' 2-0, y los pone en la segunda posición de la tabla de la Premier League parcialmente. La increíble anotación de Tavernier seguramente estará entre las mejores de la jornada y competirá por ser la más espectacular de toda la temporada.



Vea el gol olímpico en la Premier League

DESDE TODOS LOS ÁNGULOS: ¡QUÉ GOLAZO METÍO TAVERNIER, POR FAVOR!



