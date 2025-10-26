Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Primera polémica en Real Madrid vs Barcelona; llamó el VAR y no hubo penalti por falta a Vinícius

Primera polémica en Real Madrid vs Barcelona; llamó el VAR y no hubo penalti por falta a Vinícius

No iban ni 5 minutos del partido en el Santiago Bernabéu cuando pitaron pena máxima por infracción de Lamine Yamal contra Vinícius, en el área. Pero al final el árbitro cambió su decisión.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Vinícius Lamine Yamal Real Madrid Barcelona
Vinícius Lamine Yamal en Real Madrid vs Barcelona - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad