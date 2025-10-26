Primera polémica en Real Madrid vs Barcelona; llamó el VAR y no hubo penalti por falta a Vinícius

Publicidad
El clásico español entre Real Madrid y Barcelona comenzó con mucha intensidad por parte de los dos equipos y eso llevó a que se diera una acción dentro del área que involucró a Vinícius y Lamine Yamal.
No iban ni 5 minutos del juego en el estadio Santiago Bernabéu cuando el joven atacante español le hizo una falta al brasileño y el árbitro central no dudó en pitar penalti para los 'merengues'.
Sin embargo, instantes después el VAR llamó al juez principal para que revisara la jugada y se percatara que Lamine Yamal había punteado antes el balón y luego Vinícius sí lo impactó y cayó dentro del área. Cambió su decisión y no hubo penalti. La polémica se armó en redes sociales.
¡NO HAY PENAL PARA REAL MADRID! El árbitro revisó la jugada en el VAR y cobró infracción de Vini sobre Lamine.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ki1jzp9aX3