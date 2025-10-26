Vea acá el gol de Jude Bellingham en Real Madrid vs Barcelona; estaba en el lugar indicado

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
A pesar del golpe inesperado del empate del Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid no bajó los brazos y rápidamente se puso nuevamente adelante en el marcador, gracias a Jude Bellingham.
Al minuto 42 el habilidoso Vinícius desbordó por la banda izquierda y logró sacar un buen centro al segundo palo, donde encontró a Éder Militao, quien se había proyectado al ataque.
El defensor brasileño impactó de cabeza la pelota y la envió al otro palo, donde entraba sin marca Jude Bellingham, quien solo tuvo que empujar el esférico para poner a ganar nuevamente 2-1 al Real Madrid sobre el Barcelona.
Así fue el gol de Jude Bellingham en Real Madrid vs Barcelona, en Liga de España:
¡REAL MADRID, OTRA VEZ ARRIBA! ¡JUDE BELLINGHAM MARCÓ EL 2-1 EN #ELCLÁSICO!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FAKXJZKHOw
Publicidad