Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea acá el gol de Jude Bellingham en Real Madrid vs Barcelona; estaba en el lugar indicado

Vea acá el gol de Jude Bellingham en Real Madrid vs Barcelona; estaba en el lugar indicado

El mediocampista inglés Jude Bellingham volvió a poner adelante en el marcador al Real Madrid, estando atento dentro del área para definir sin problema en el clásico español.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Jude Bellingham Real Madrid vs Barcelona
Jude Bellingham celebra gol en Real Madrid vs Barcelona
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad