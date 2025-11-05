Viktoria Plzeň vs. Fenerbahçe, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Europa League

El Fenerbahçe, que este jueves 5 de noviembre, a las 3:00 p.m. (hora Colombia) se enfrentará al Viktoria Plzeň FK checo a domicilio en su partido de la cuarta jornada de la UEFA Europa League, ya está en la ciudad dónde se disputará el encuentro.

El equipo partió del aeropuerto Sabiha Gökçen rumbo a la República Checa en avión privado. Tras un vuelo de dos horas y media, aterrizaron en Praga y posteriormente se trasladaron por carretera a su hotel en Plzeň.

La delegación también incluía a los miembros de la junta directiva Adem Köz, Taner Sönmezer, Ertan Torunoğulları, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orkan Orakçıoğlu y Gürhan Taşkaya.

Convocados del Fenerbahçe: Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.



Domenico Tedesco, DT de Fenerbahçe y su análisis sobre el partido

"Tenemos un partido muy importante. Queremos ganarlo, aunque sabemos que será difícil. Jugar aquí siempre es complicado. Si no me equivoco, nuestro rival cambió de entrenador hace unas semanas. Han ganado sus cinco partidos con el nuevo técnico, incluyendo la victoria contra la Roma en Roma. Jugaron un buen partido y merecieron ganar. Creo que se prepararon muy bien, específicamente para este encuentro. Son un equipo enérgico, fuerte y físico. Será difícil para nosotros porque juegan en casa mañana, pero nuestro objetivo es uno solo: ganar. Queremos hacer todo lo posible para conseguirlo. Queremos los 3 puntos. Tenemos que intentarlo todo. Ya verán quién jugará. Tenemos varias opciones. Talisca está en buena forma. Ha marcado goles en los últimos partidos y entró como suplente contra el Beşiktaş, aportando positivamente. Youssef también está en buena forma. Jugó bien en Gaziantep y... y los partidos del Beşiktaş.” Jugó bien. Estos son problemas menores para nosotros.”



Hora y dónde ver Viktoria Plzeň vs. Fenerbahçe, por la Europa League

Fecha: jueves 6 de noviembre.

Hora: 3:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Doosan Arena.

Transmisión: ESPN - Disney Plus.