Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Viktoria Plzeň vs. Fenerbahçe, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Europa League

Viktoria Plzeň vs. Fenerbahçe, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Europa League

Este jueves 5 de noviembre, Fenerbahçe visitará al Viktoria Plzeň por la cuarta jornada de la UEFA Europa League. ¡No se pierda al colombiano Jhon Durán en acción!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahçe.
Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahçe.
afp.

