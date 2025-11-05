Síguenos en::
Gol Caracol  / Corea del Norte vs. Países Bajos, final del Mundial femenino Sub-17: día, hora y dónde ver en TV

Después de un largo camino, todo quedó listo para que conozcamos a las campeonas del Mundial femenino Sub-17, que se está disputando en territorio marroquí.

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2025
Corea del Norte vs. Países Bajos, final del Mundial femenino Sub-17 2025, en Marruecos
