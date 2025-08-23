Vincent Kompany no se conforma solo con los goles de Luis Díaz; hay algo más importante

Luis Díaz lleva dos partidos oficiales con el Bayern Múnich y dos golazos. El primero en la final de la Supercopa de Alemania, para el definitivo triunfo 2-1 contra Sttutgart, y ahora en la goleada 6-0 sobre Leipzig, en la primera fecha de la Bundesliga.

Ese inicio prometedor del atacante colombiano tiene ilusionados a los hinchas, a la prensa alemana, y por supuesto a su técnico, Vincent Kompany, quien encontró un jugador importante para su nómina titular, en la búsqueda de títulos en territorio alemán y pelear por la Champions League.

Y tras la goleada del Bayern Múnich en el arranque de la Bundesliga, el estratega de los bávaros dejó unas palabras en las que no se fijó en el golazo o profundizó en la actuación individual de Luis Díaz.



Vincent Kompany y lo que Luis Díaz ayuda en Bayern Múnich

“No solo disfruta del fútbol, ​​sino que también juega para el equipo”, fue la corta pero sustanciosa declaración del técnico belga, quien resaltó el aporte colectivo del futbolista colombiano, quien dio dos asistencias para Harry Kane, mostrando que está ayudando también a que lleguen las anotaciones de otros compañeros.

Eso sí, para Vincent Kompany no hay “actuaciones perfectas de ningún jugador”, pero destacó que todos “corrieron como chicos que aún tienen todo por dar y aún no han ganado nada, y eso es lo más importante para mí”, dejando claro que esa es la clave para el éxito en la temporada, ya que “si mantenemos eso, podemos ganar muchos partidos”.

Luis Díaz marcó golazo y dio dos asistencias en debut con Bayern Múnichn en la Bundesliga. X de @FCBayern

Publicidad

Lo cierto es que Luis Díaz, a pesar de algunas dudas y señalamientos por el precio que pagaron por él, por su edad (28 años), y el alto salario que le dieron en Bayern Múnich (14 millones de euros), ha empezado a cambiar la opinión de los que no creían en él, a punta de buenas actuaciones, goles importantes y teniendo su lugar en la titular del popular equipo alemán.



Elogios de Harry Kane para Luis Díaz

El reconocido delantero inglés, máxima figura del Bayern Múnich, se ha mostrado encantado con el colombiano desde su llegada, dándole una cálida bienvenida, respaldándolo y siempre dejando buenos comentarios sobre el guajrio.

Y por supuesto, luego de que Luis Díaz le diera dos asistencias en el 6-0 sobre Leipzig, Harry Kane volvió a elogiar a 'Lucho': "Solo lleva aquí unas semanas, pero siento que hemos conectado bien desde el principio. Me dio dos asistencias de gol hoy y marcó un golazo. Fue genial para los chicos hoy y les dio mucha confianza".