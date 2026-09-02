Vincent Kompany y la decisión de última hora en Bayern Múnich, para partido de Copa; ¿Y Luis Díaz?

Este miércoles, Bayern Múnich tendrá una nueva salida, ahora por la Copa de Alemania, en la que se enfrentará desde la 1 y 45 de la tarde con Osnabruk, de la segunda división, y hace pocos minutos el entrenador Vincent Kompany definió sus titulares.

Y en ese aspecto, hay que decir que uno de los inicialista será el colombiano Luis Díaz, quien estará en el frente de ataque junto a Harry Kane y Michael Olise, quienes vienen de jugar el Mundial 2026 y desde la temporada pasada con unos impresionantes números de goles y asistencias.