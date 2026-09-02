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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vincent Kompany y la decisión de última hora en Bayern Múnich, para partido de Copa; ¿Y Luis Díaz?

Vincent Kompany y la decisión de última hora en Bayern Múnich, para partido de Copa; ¿Y Luis Díaz?

El estratega belga anunció importante decisión, a minutos del duelo entre 'bávaros' y Osnabrück, correspondiente a la primera fase de la Copa de Alemania. Aquí los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

Este miércoles, Bayern Múnich tendrá una nueva salida, ahora por la Copa de Alemania, en la que se enfrentará desde la 1 y 45 de la tarde con Osnabruk, de la segunda división, y hace pocos minutos el entrenador Vincent Kompany definió sus titulares.

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Y en ese aspecto, hay que decir que uno de los inicialista será el colombiano Luis Díaz, quien estará en el frente de ataque junto a Harry Kane y Michael Olise, quienes vienen de jugar el Mundial 2026 y desde la temporada pasada con unos impresionantes números de goles y asistencias.

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