Lista de convocados de Millonarios para el clásico HOY frente a Santa Fe; ¿y Rodrigo Contreras?

Millonarios ya tiene su lista de jugadores convocados para enfrentar a Santa Fe, la noche de este miércoles en El Campín, en partido adelantado de la fecha 16 de la Liga Betplay II 2026 y el principal ausente es el goleador argentino Rodrigo Contreras, quien viene en proceso de recuperación de la lesión "muscular del bíceps femoral izquierdo", tal y como lo confirmó el club bogotano hace unos días.

Los 'embajadores', que vieron salir por decisión de la directiva al entrenador Fabián Bustos, tendrán contra los 'cardenales' a figuras como Javier Burrai, Stiven Bareiro, Jhomier Guerrero, Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz y Leonardo Castro, entre otros. Mientras tanto, en el banquillo estará dirigiendo como encargado Ómar 'Cabezón' Rodríguez, quien viene trabajando con el club en divisiones menores y jugó con la azul y blanca hace años.

Arqueros:

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Javier Burrai

James Aguirre



Defensas:

Samuel Martín

Stiven Barreiro

Sergio Mosquera

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Álex M. Paz

Jhomier Guerrero

Cristian Uparela

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Volantes:

Daniel Ruiz

Rodrigo Ureña

Mateo García

Carlos D. Quintero

Sebastián Del Castillo

Leonai Souza

Delanteros:

Andrey Estupiñán

Francisco Chaverra

Leonardo Castro

Julián Angulo

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¿Cómo va Millonarios en la Liga Betplay II 2026?

Millonarios llegará al clásico capitalino después de empatar 0-0 con Internacional, en la propia cancha del estadio El Campín, en un partido apenas aceptable y en el que solamente se vieron algunos chispazos de buen fútbol. Tras ese resultado, los albiazules quedaron con 11 puntos y ubicados en la quinta plaza de la Liga II 2026, con seis compromisos jugados.

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¿Quién será el sucesor de Fabián Bustos como técnico de Millonarios?

Con el correr de las horas, crece el rumor de la llegada de Alberto Gamero como nuevo técnico de Millonarios. El samario es un viejo conocido de la hinchada de los azules, estuvo cinco años al frente del club y obtuvo tres títulos como DT; aparte del que ya había logrado como jugador en el año 1988.

Equipo de Millonarios ante Águilas Doradas Colprensa