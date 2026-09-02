¿Quién es Evangelos Marinakis, jefe de Daniel Muñoz y Gustavo Puerta, figuras de Selección Colombia?

Evangelos Marinakis es el nombre que aparece luego de los fichajes de Daniel Muñoz y Gustavo Puerta por el Nottingham Forest y el Olympiacos, respectivamente, ya que este empresario y directivo griego es el dueño de los dos equipos, que confiaron en el talento de las dos figuras de la Selección Colombia para esta nueva temporada.

Por eso, en Gol Caracol le traemos información de quien es Marinakis, un multimillonario que desde hace varios años ha invertido en el fútbol, y que además del equipo inglés y del cuadro griego, también tiene un gran porcentaje del Río Ave (Portugal).

¿Quién es Evangelos Marinakis, jefe de Daniel Muñoz y Gustavo Puerta?

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Su riqueza se ha forjado por el transporte marítimo, especialmente por ser el propietario del grupo naviero Capital Maritime Trading Corp, tal y como informaron en la revista Forbes. Además, es dueño de varios medios de comunicación en su país.



En cuanto al fútbol es hincha del Olympiacos en su país natal, Grecia, nuevo equipo del mediocampista colombiano Gustavo Puerta. Actualmente posee el 86 por ciento del elenco de El Pireo. Con el Nottingham Forest lleva desde el 2017 como principal directivo y dueño, teniendo el 80 por ciento de la institución inglesa, a la que regresó a la Premier League y hasta lo puso a disputar la Europa League, la temporada pasada. Su más reciente adquisición en el mundo del balompié es el Río Ave, en el que invirtió hace tres años (2023).

Evangelos Marinakis, directivo griego - Foto: AFP

Desde hace varios años, especialmente con el cuadro griego y el elenco inglés ha sido protagonista en sus respectivas ligas y a nivel internacional, algo que también quiere conseguir en esta actual campaña, por lo que invirtió un poco más de 20 millones de euros por Daniel Muñoz, y 16 millones de euros por Gustavo Puerta, para que sus clubes figuren en el ámbito local y en los torneos UEFA.

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Las polémicas de Evangelos Marinakis

En su etapa como dirigente de fútbol, el griego se ha caracterizado por su duro carácter, teniendo cruces y discusiones con hinchas, directores técnicos y miembros de otros elencos, algo que le ha costado algunos escándalos a nivel internacional.

La más recordada y reciente fue en mayo de 2025, cuando discutió en la cancha, a la luz de todos con el entrenador Nuno Espírito Santo, aunque al final los dos no le dieron importancia y lo catalogaron como los ánimos que causa este deporte.

Sin embargo, ha tenido otras polémicas por ser acusado de escupir cerca a los árbitros en un túnel de vestuario, en abril de 2026. Algo parecido a lo que hizo en octubre de 2024, cuando fue sancionado en Inglaterra por una mala conducta tras un duelo perdido de su Nottingham Forest frente al Fulham.

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Y otro de los escándalos fue una pelea durante la final de la Euroliga de baloncesto casualmente con el sobrino del primer ministro griego, algo que le causó bastante problemas en su país natal.