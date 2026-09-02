A José Enamorado lo estafaron en Brasil; giró millonada a hombre que se hizo pasar por DT de Gremio

"El estafador detenido por hacerse pasar por Luís Castro le robó 22.000 reales (cerca de 13 millones de pesos) a Enamorado, ordenó a Kannemann que entrenara antes y le pidió dinero a D'Alessandro". Ese es el titular de una noticia del portal 'Zero Hora', de Brasil, en el que detallan un hecho delictivo de un hombre que se hizo pasar por el entrenador de Gremio y a través de mensajes comenzó a solicitar ayudas para causas sociales. Así uno de los que cayó ante el engaño fue el jugador colombiano, que no se ha pronunciado al respecto.
"El delantero extranjero tardó en darse cuenta de que no estaba tratando con el "Mister" e hizo un giro de una cuantiosa suma de dinero a través de Pix (un sistema brasileño de pagos instantáneos ). El dinero aún no ha sido recuperado", se leyó en la referida nota.
El mismo medio apuntó que el sospechoso fue detenido en la madrugada de este miércoles y se le abrirá el proceso judicial por los delitos de fraude electrónico y robo de identidad, en el que es señalado por suplantar a Castro, de quien tenía una fotografía en su perfil de WhatsApp.
Golpista preso se passava por Luís Castro, tirou R$ 22 mil de Enamorado, mandou Kannemann treinar mais cedo e pediu dinheiro a D'Alessandrohttps://t.co/GUl9x34nhK— GZH (@gzhdigital) September 2, 2026
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Mientras tanto, 'Globo Esporte' aseguró que en el caso de Enamorado todo le habría presentado de la siguiente manera: "el falso entrenador mantuvo una conversación durante varios días, preguntándole sobre su rutina, su familia y su rendimiento en los entrenamientos, además de elogiar su dedicación. En cierto momento, le pidió al jugador que no comentara este contacto con los demás, en un intento por aislar a la víctima y evitar que se descubriera la estafa".
El argentino Andrés D'Alessandro y otras personalidades también habrían sido contactadas por el estafador, que al parecer venía cometiendo estos actos ilícitos desde hace varios meses.
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Desde las oficinas de Gremio aseguraron que no harán ninguna nota oficial con respecto al hecho judicial, del que ya se ha hecho eco en la prensa internacional.