Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A José Enamorado lo estafaron en Brasil; giró millonada a hombre que se hizo pasar por DT de Gremio

A José Enamorado lo estafaron en Brasil; giró millonada a hombre que se hizo pasar por DT de Gremio

La prensa en Brasil informó este miércoles sobre un problema que tuvo que pasar José Enamorado más allá de los terrenos de juego. Ya hay una investigación en curso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
Comparta en:
José Enamorado, futbolista colombiano que actualmente juega en Gremio.
José Enamorado, futbolista colombiano que actualmente juega en Gremio.
Foto: AFP.

"El estafador detenido por hacerse pasar por Luís Castro le robó 22.000 reales (cerca de 13 millones de pesos) a Enamorado, ordenó a Kannemann que entrenara antes y le pidió dinero a D'Alessandro". Ese es el titular de una noticia del portal 'Zero Hora', de Brasil, en el que detallan un hecho delictivo de un hombre que se hizo pasar por el entrenador de Gremio y a través de mensajes comenzó a solicitar ayudas para causas sociales. Así uno de los que cayó ante el engaño fue el jugador colombiano, que no se ha pronunciado al respecto.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"El delantero extranjero tardó en darse cuenta de que no estaba tratando con el "Mister" e hizo un giro de una cuantiosa suma de dinero a través de Pix (un sistema brasileño de pagos instantáneos ). El dinero aún no ha sido recuperado", se leyó en la referida nota.

Últimas noticias

Daniel Muñoz en uno de los partidos del Crystal Palace.
Colombianos en el exterior

A Daniel Muñoz no lo dejó ir Crystal Palace sin reconocer su importancia; imágenes que valen oro

Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Colombianos en el exterior

A qué hora juega HOY Bayern Múnich, de Luis Díaz, vs. VfL Osnabrück y dónde ver EN VIVO

El mismo medio apuntó que el sospechoso fue detenido en la madrugada de este miércoles y se le abrirá el proceso judicial por los delitos de fraude electrónico y robo de identidad, en el que es señalado por suplantar a Castro, de quien tenía una fotografía en su perfil de WhatsApp.

Publicidad

Mientras tanto, 'Globo Esporte' aseguró que en el caso de Enamorado todo le habría presentado de la siguiente manera: "el falso entrenador mantuvo una conversación durante varios días, preguntándole sobre su rutina, su familia y su rendimiento en los entrenamientos, además de elogiar su dedicación. En cierto momento, le pidió al jugador que no comentara este contacto con los demás, en un intento por aislar a la víctima y evitar que se descubriera la estafa".

El argentino Andrés D'Alessandro y otras personalidades también habrían sido contactadas por el estafador, que al parecer venía cometiendo estos actos ilícitos desde hace varios meses.

Portada de la prensa brasileña.
Portada de la prensa brasileña.
Portada de la prensa brasileña.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Dayro Moreno, delantero el Once Caldas.
Fútbol Colombiano

Dayro Moreno se mandó un golazo en Fortaleza vs. Once Caldas y dejó palabras que ilusionan

James Rodríguez en uno de los partidos del Mundial 2026 con la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

¿En dónde va a jugar James Rodríguez?; las ligas en las que aún podría encontrar club

Publicidad

Desde las oficinas de Gremio aseguraron que no harán ninguna nota oficial con respecto al hecho judicial, del que ya se ha hecho eco en la prensa internacional.

José Enamorado; jugador de Porto Alegre
José Enamorado; jugador de Porto Alegre
Fotografía de: AFP

Relacionados

Gremio

Publicidad

Publicidad

Publicidad