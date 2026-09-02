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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 12

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 12

Este jueves, la duodécima jornada de la Vuelta a España 2026 tiene un recorrido de 157 kilómetros entre Vera y Calar Alto. ¡No se la pierda la carrera!

Por: EFE
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Vuelta a España 2026 - Etapa 12.
Vuelta a España 2026 - Etapa 12.
Vuelta a España 2026.

La duodécima etapa de la Vuelta a España 2026 que se disputa este jueves entre Vera y Calar Alto, de 166,6 km y 4.568 metros de desnivel entra en la montaña almeriense con una auténtica prueba de fuego para los favoritos.

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El primer gran combate entre el líder Enric Mas y los aspirantes a la roja se van a medir en el encadenado final con Velefique (1a, 13,1 km al 7,2 con tramos del 15) y Calar Alto, con la meta a 2.100 metros de altitud después de una subida de 16,9 km al 5,6 de media con máximas del 18.

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Como aperitivos de la jornada los altos del Cabecico (3a, 8,3 km al 3,3), Cóbdar (3a, 4,9 km al 4,5) y el Collado García (2a, 18,5 km al 2,4), idóneos para los que se animen a una fuga. Cita importante para los hombres de la general. Disputa por la roja. Por todo lo alto.

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Enric Mas saldrá a defender la roja en un escenario que no le trae buenos recuerdos al ciclista balear, ya que en 2017, estando enfermo, entró en meta junto a su entonces compañero y actual masajista Juanjo Lobato.

Esta vez llegará de lider, defendiendo una renta de 1,18 sobre el esloveno Primoz Roglic y de 1.39 sobre el austríaco Felix Gall.

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Perfil y altimetría de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

Perfil y altimetría de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026.
Perfil y altimetría de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026.
Procycling Stats.

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Hora y dónde ver la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

Fecha: jueves 3 de septiembre.

Hora de inicio de carrera: 6:07 a.m. (hora Colombia)

Hora de inicio de transmisión: 6:30 a.m. (hora Colombia).

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Transmisión: Caracol Televisión, Ditu y Caracol Sports.

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