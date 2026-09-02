Gustavo Puerta y su mensaje a los hinchas de Olympiacos; "vengo a ganar, no me gusta perder en nada"

En Colombia la noticia sensación de este miércoles fue el anuncio de Gustavo Puerta como nuevo jugador de Olympiacos, un club que ya vio pasar por su filas a Juan Pablo Pino, Felipe Pardo, James Rodríguez y Jorge Bermúdez. La novela del 'cafetero' terminó luego de que se especulara el interés de varios clubes y los griegos fueron los que pusieron la plata que pedía Racing de Santander por su salida. El volante ya se puso la camiseta y envió su primer mensaje a todos los aficionados rojiblancos.

De entrada, Puerta dejó en claro que sabe a qué institución llega. "Muchas gracias por la bienvenida, para mi es un placer venir a un club tan grande como Olympiacos, con una historia grandísima, llena de títulos y con jugadores que han pasado por acá y han tenido una carrera increíble", resaltó el jugador que se formó en Bogotá FC.

El talentoso jugador de 23 años contó un poco sobre cómo empezó a entender lo que representa el club para la ciudad de El Pireo y el fútbol griego en general. "Hablé con personas de mi núcleo y externas, lo que significa Olympiacos para la hinchada es algo increíble, es como si fuera parte de su familia, es decir, que vamos a tener ese apoyo, que sigan demostrando ese amor y espero dar de mi lo mejor siempre para que ellos estén satisfechos", agregó.

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Acto seguido, Puerta hizo una breve descripción de sus cualidades al momento de saltar a la cancha. "Soy un jugador con mucha personalidad, carácter y como decimos en Sudamérica con mucha garra", remarcó. Por si no fuera suficiente, el colombiano envió un mensaje contundente sobre su entrega. "Mi mentalidad siempre es de ganar, no me gusta perder en nada, vengo acá a seguir ganando y conseguir todo el equipo quiere", complementó.



Por último, el jugador que brilló en el Mundial 2026 tuvo unas sentidas palabras por el recibimiento que le han dado. "Agradecerles por hacerme sentir cariño, me lo han demostrado por las redes y espero que me sigan apoyando", concluyó.

🔴⚪💬 First words. First impressions. First moments in "red-and-white"! pic.twitter.com/Oq9AHo7BN0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026