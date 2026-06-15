Rodri pone 'paños fríos' tras el España 0-0 Cabo Verde: “Es cuestión de mejorar el acierto”

Rodrigo Hernández, centrocampista de la selección española, aseguró este lunes, tras el 0-0 contra Cabo Verde en el debut del Mundial 2026, que “es cuestión de mejorar el acierto” sobre la portería contraria.

“No ha podido ser. Poco que reprochar. Sabíamos que era un partido de paciencia, se han metido atrás muy rápido. Hemos generado, no hemos podido meter al final y es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Apenas nos han creado nada”, valoró a ‘TVE’.

Para romper este tipo de defensa, “depende de la inspiración del jugador”.

“Que estemos acertados. Esto también es fútbol, el equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido y saber que tienes que meterlas”, abundó.



España vs Cabo Verde AFP

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Así jugó España:

Unai Simón (6): Es el portero de Luis de la Fuente. Ya lo fue antes de Luis Enrique Martínez. El titular en el Mundial 2026, como antes lo fue en dos Eurocopas y en Qatar 2022. Joan García y David Raya, en el banquillo. Sólo necesitó una parada frente a Cabo Verde, ya en el tramo final. Fue a sus manos. En el resto del choque sólo le bastó para estar atento, poner el balón en marcha y sostener la concentración todo el duelo.

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Marcos Llorente (5): El inicio del Mundial lo confirmó como el lateral derecho titular de España, por delante de Pedro Porro. No subió tanto como acostumbra en el Atlético de Madrid, más contenido, menos presente y sorpresivo por el lado diestro. Se entendió bien con Ferran Torres. Fue de menos a más. Le faltó crear más juego de ataque.

Cubarsí (6): A sus 19 años, el central entró en juego en el Mundial desde el once inicial. Atento, solvente, sin demasiado trabajo, muchas veces en campo contrario con toda la posesión que manejó España, se mostró seguro cuando debió saltar o correr para atrás. También rebuscó el gol con un tiro desde lejos, demasiado desviado.

Laporte (6): Por si había alguna duda en algún contragolpe, el central impuso su dominio desde los primeros instantes, en las pugnas iniciales. Manejó bien casi todos los balones largos que lo pusieron a prueba. También dispuso de un remate de cabeza parado por Vozinha al borde del descanso.

Cucurella (7): Recién fichado por el Real Madrid, que anunció este mismo lunes su contratación hasta 2032, y debutante en el Mundial, fue una de las mejores soluciones ofensivas de España contra el repliegue de Cabo Verde. Sus subidas alimentaron de ocasiones a su equipo, a la espalda de su defensa. La más clara procedió de sus botas, con el centro que Ferran Torres estrelló contra el larguero en la primera parte del choque.