España y Lamine Yamal vieron frustrados su debut en el Mundial 2026; Cabo Verde les empató 0-0

La Selección España no tuvo el debut esperado en el Mundial 2026. La 'roja, campeona en Sudáfrica 2010, no pasó del empate 0-0 frente a Cabo Verde, combinado africano que supo contrarrestar las virtudes de los dirigidos por Luis de la Fuente; además, Vozinha, arquero de los 'tiburones azules', estuvo monumental bajo los tres palos.

A la escuadra española le costó tanto doblegar a Cabo Verde, al punto de que De la Fuente tuvo que acudir al talento de Lamine Yamal, a quien cuidaron hasta última hora. El 'crack' del Barcelona le dio otro estilo de juego a la 'roja' en su ingreso al campo de juego del estadio de Atlanta, pero Cabo Verde mantuvo su orden y su disciplina en el fondo para sumar un punto de oro en su primer partido en una Copa del Mundo.

Los 'tiburones azules' entrenados por Bubista defendieron el resultado hasta el final frente a una España y hasta tuvieron una posibilidad clara en el tiempo de adición.

Ahora, España deberá mejorar en su siguiente salida en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, en el duelo frente a Arabia Saudita del domingo 21 de junio. Por el lado de Cabo Verde, harán lo propio contra Uruguay, el mismo 21 de junio.



Vozinha, arquero de Cabo Verde, en juego contra España en el Mundial 2026. Foto: AFP