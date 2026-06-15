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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, notificados en pleno Mundial 2026; Crystal Palace tiene nuevo DT

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, notificados en pleno Mundial 2026; Crystal Palace tiene nuevo DT

Este lunes, Crystal Palace anunció de manera oficial el nombre de su nuevo entrenador, tras la salida de Oliver Glasner. ¿De quién se trata?

Por: AFP
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, en un partido del Crystal Palace, por Premier League
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, en un partido del Crystal Palace, por Premier League
AFP

El entrenador francés Pierre Sage, uno de los protagonistas de la última temporada en su país al hacer al Lens subcampeón de Ligue 1 y campeón de la Copa de Francia, es el nuevo técnico del Crystal Palace inglés, informaron ambos clubes de manera casi simultánea este lunes.

"Nos complace confirmar el nombramiento de Pierre Sage como entrenador", escribió el equipo londinense en su cuenta de la red social X.

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Sage, de 47 años, deja así el Lens tras únicamente una temporada pero con un balance histórico para el equipo del norte de Francia, que jugará la Liga de Campeones la próxima temporada.

"Deseoso de unirse al Crystal Palace al término de la temporada 2025-2026, Pierre Sage fue escuchado por la dirección del club y se llegó a un acuerdo con el equipo reciente campeón de la Conference (League) para el traspaso del técnico y de su adjunto, Jamal Alioui", escribió el Lens en su texto.

"Estarán para siempre en mi espíritu y en mi corazón", escribió por su parte en X Pierre Sage, en un mensaje dirigido al "pueblo Sangre y Oro", en alusión a los colores del Lens.

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Después de ganar la Copa de Francia el pasado mes, Sage se había mostrado esquivo ante las preguntas sobre sus planes de futuro, a pesar de que tenía contrato con el Lens hasta 2028.

En el Crystal Palace, que fue decimoquinto en la última Premier League pero que jugará la Europa League en calidad de campeón de la Conference League, Sage sucederá al austríaco Oliver Glasner.

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Según los diarios franceses L'Équipe y La Voix du Nord, el favorito para dirigir al Lens en la nueva temporada es el alemán Dino Toppmöller, extécnico del Eintracht de Fráncfort.

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