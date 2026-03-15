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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Tabla de goleadores de Bundesliga; Luis Díaz anotó con Bayern Múnich, pero igual lo pasaron

Tabla de goleadores de Bundesliga; Luis Díaz anotó con Bayern Múnich, pero igual lo pasaron

Este domingo siguió la acción de la Bundesliga y un delantero superó al colombiano Luis Díaz en la lista de máximos artilleros en la actual liga de Alemania. Mientras tanto, Harry Kane sigue líder.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

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