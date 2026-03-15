Tabla de goleadores de Bundesliga; Luis Díaz anotó con Bayern Múnich, pero igual lo pasaron

A pesar del gol que salvó al Bayern Múnich de perder con el Bayer Leverkusen, para el empate 1-1 definitivo en el partido del sábado por la Bundesliga, a Luis Díaz lo superaron este domingo en la tabla de goleadores de la Liga de Alemania.

El listado de los mayores artilleros del campeonato alemán, sigue comandado por el delantero inglés y compañero de 'Lucho', Harry Kane, quien tiene una amplia ventaja sobre sus perseguidores, aunque el colombiano aún sigue en el podio.



Tabla de goleadores de Bundesliga, tras gol de Luis Díaz en Bayern Múnich 1-1 Bayer Leverkusen:

Harry Kane (Bayern Múnich) - 30 goles / 5 asistencias Deniz Undav (Stuttgart) - 16 goles / 4 asistencias Luis Díaz (Bayern Múnich) - 15 goles / 11 asistencias Serhou Guirassy (Dortmund) - 12 goles /1 asistencia Haris Tabakovic (Monchengladbach) 11 goles / 2 asistencias

El delantero alemán del Stuttgart, Deniz Undav, estaba igualado con 15 anotaciones con el colombiano Luis Díaz, pero este domingo se encargó de darle la victoria 1-0 a su equipo sobre el Leipzig, y con eso logró pasar en la tabla de goleadores al atacante guajiro.

Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich. Getty Images.

Ahora, habrá que esperar si Luis Díaz es sancionado o no por la Bundesliga por la expulsión que sufrió en el duelo frente al Bayer Leverkusen, que lo haría perderse el siguiente compromiso, programado para el sábado contra el Unión Berlín, por la fecha 27 del campeonato alemán, y así intentar no perderle la mirada a Undav, que ya es segundo en el listado de artilleros.

Por el momento, 'Lucho' se enfocará en el duelo de Champions League del Bayern Múnich con Atalanta, por la vuelta de los octavos de final del torneo UEFA. Dicho compromiso se jugará el miércoles 18 de marzo, a las 3:00 p.m., en el estadio Allianz Arena.

