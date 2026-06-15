“Nosotros no hemos hecho de menos a Cabo Verde; a nosotros no nos han sorprendido"

Mikel Oyarzabal, delantero de las selección española, quiso “transmitir tranquilidad y confianza” en las posibilidades del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial a pesar del empate a cero contra Cabo Verde, en un partido en el que, en su opinión, les faltó “finura” para hacer gol.

“Un partido difícil, ya lo sabíamos. Tuvimos ocasiones suficientes para hacer gol, pero cuando te falta finura es difícil. Transmitir tranquilidad y confianza en nosotros mismos”, dijo en zona mixta tras el encuentro.

“Estamos acostumbrados a que las cosas vayan muy bien, pues en estos momentos hay que estar más unidos que nunca, más juntos y creyendo en el compañero”, señaló.

España vs Cabo Verde AFP

“Queríamos ganar y empezar con buen pie, pero tenemos confianza. Hay que seguir creyendo en nosotros mismos. Cuando ganas todo es más fácil y en estos momentos es en los que más unidos hay que estar”, destacó.



“Nosotros no hemos hecho de menos a Cabo Verde. Venían de hacer una clasificación muy buena. A nosotros no nos han sorprendido, sabíamos que iba a ser complicado y cuando se juntan tantos jugadores cerca del área es difícil. Si hubieran entrado las primeras ocasiones el partido hubiera sido diferente”, declaró.

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Por último, aseguró que no les influirán las críticas negativas por el empate.

“Nosotros vamos a seguir estando igual de tranquilos que ayer, creyendo que las cosas pueden salir bien. Lo de fuera no nos va a influir, tenemos un grupo sólido y nos tenemos que centrar en eso”, concluyó.

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Luis de la Fuente, seleccionador español, transmitió este lunes tranquilidad, después del 0-0 en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, aseguró que en su planteamiento les quedan “siete partidos” en el torneo y enfocó a la falta de “finura y frescura” como la causa del empate sin goles en el primer encuentro.

“En un Mundial hay igualdad y una dificultad extrema. Los equipos, con características diferentes y sus limitaciones hacen lo que hacen bien. En cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas. Ese es el campo. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos”, afirmó.

“Para nosotros no ha cambiado nada. Seguimos teniendo los pies en el suelo. No los hemos dejado de tener nunca en el suelo, sabiendo la dificultad que tiene estar un día, otro y otro en la élite, en lo más alto”, remarcó durante la rueda de prensa posterior al encuentro en el estadio de Atlanta.