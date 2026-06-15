La Selección de Cabo Verde no pudo tener mejor estreno en su primer mundial de la historia, al empatar 0-0 frente a una de las favoritas al título: España, este lunes. La escuadra africana se planteó muy bien en el campo de juego del estadio de Atalanta, contrarrestó el poderío en la ofensiva de la roja, y además, tuvo en Vozinha a la gran figura de la cancha con impresionantes atajadas.

El número '1' de los 'tiburones azules' evitó en varias oportunidades, que los campeones del mundo en Sudáfrica 2010, vulneraran su portería: voló de palo a palo. El guardameta fue el héroe en el primer punto que obtuvieron los caboverdianos en una cita orbital.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, en juego frente a España. Foto: AFP

¿Quién es Vozinha, arquero de Cabo Verde, y quien fue el héroe en el 0-0 frente a España?

Hay que empezar con que su nombre verdadero es Josimar José Évora Dias y nació un 3 de junio de 1986 en la ciudad de Mindelo, Cabo Verde. En la actualidad, tiene 40 años y es uno de los jugadores más longevos en esta Copa del Mundo en tierras norteamericanas.

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Además de ser el 'muro' en el arco de la selección de África occidental es el capitán del equipo, y ha tenido una buena trayectoria a nivel internacional. De otro lado, en las redes sociales se filtró que la labor de arquero la complementa con la de electricista.

¿Por qué se apoda Vozinha?

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El mismo arquero, de 40 años, y quien fue criado por sus abuelos contó en una entrevista el motivo de su apelativo en el fútbol.

"Mi padre quería llamarme Valdano, por el delantero argentino Jorge Valdano, del Real Madrid, pero las autoridades no lo permitieron", dijo el golero de Cabo Verde en 'ESPN Brasil'. Y agregó que Josimar José Éora Díaz fue la segunda opción, siendo ésta aceptada. Pero con respecto al apodo de 'Vozinha' sostuvo que lo eligió por sus abuelos, ya que éste en portugués tiene ese significado.

Más detalles de la carrera de Vozinha

En la actualidad se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con G.D. Chaves de la Segunda División de Portugal. Comenzó su carrera en Batuque FC y el CS Mindelense de Cabo Verde, antes de actuar para el Progresso de Angola.

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Ha jugado en el Zimbru Chisinau, de Moldavia, el Gil Vicente (Portugal); AEL Limassol (Chipre) —donde conquistó la Copa de Chipre en 2019— y en el AS Trenčín, de Eslovaquia).

Vozinha, arquero de Cabo Verde, en juego contra España en el Mundial 2026. Foto: AFP

¿Cuándo vuelve a jugar Cabo Verde en el Mundial 2026?

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El calendario indica que será el próximo domingo 21 de junio frente a Uruguay, en partido por la segunda jornada del grupo H, y que tiene un horario establecido para Colombia de las 6:00 de la tarde.

