Watford ya tendría una decisión tomada respecto al futuro de Yaser Asprilla

Yaser Asprilla ha venido teniendo una temporada más que destacable con el Watford. El colombiano ha sido una de las piezas claves de los 'Golden boys' en su campaña en la Championship, a pesar de no conseguir el ascenso a la Premier League.

De hecho, el atacante fue galardonado como el mejor jugador joven de la temporada por parte del equipo, esto luego de dejar varias noches de magia las cuales contaron con seis goles y siete asistencias logradas en 44 partidos jugados.

Y es que estas cifras no han pasado desapercibidas por lo más grandes clubes del mundo del fútbol, de hecho, la propia directiva del cuadro de los 'Hornets' ha sido enfático en muchas ocasiones en asegurar que muchos equipos han estado siguiendo muy de cerca el talento de Yaser, quien ha interesado en equipos como el Atlético de Madrid, Porto, Brighton, Sporting Lisboa y Barcelona, siendo este último uno de los equipos que más en consideración han tenido al 'cafetero'.

A raíz de esto, el equipo 'dorado' ha decidido tomar una firme decisión respecto a la situación actual de Yaser Asprilla, pues, basado en la información entregada por 'The Watford Observer', no hay ningún afán en vender al colombiano, ya que la situación económica está perfectamente cubierta. La única opción que habría para dejar ir a Asprilla sería una oferta excesivamente alta que sea casi que imposible de rechazar.

De hecho, el medio previamente citado es claro en decir que “El Watford no tiene intención de vender al colombiano Yaser Asprilla este verano. Los Hornets tienen la intención de conservar al jugador que fue una de las pocas chispas brillantes y esperanzadoras en un mundo que de otra manera campaña moribunda”.

Yasser Asprilla, jugador del Watford Foto: Watford

No obstante, aseguran que esta es una decisión que se tomó recientemente, debido a que tuvieron las ventas millonarios de Joao Pedro e Ismaila Sarr, que significaron un impulso económico importante y necesario en aquel momento, lo cual, ha permitido al Watford tomarse una pausa en la venta de jugadores que les permitan llegar a objetivos deportivos de más alto calibre, siendo el principal objetivo el ascenso a Premier League.

“La única advertencia es que si un club llega con una oferta deslumbrante por Asprilla, entonces los Hornets tendrían que al menos pensar en ello; sin embargo, se cree que tendría que estar en un nivel más allá del cual los posibles pretendientes lo valoran actualmente. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que se presente una oferta de este tipo, pero como Watford no necesita o no quiere sacar provecho de Asprilla”, complementó el informe hecho por 'The Watford Observer'.

Actualmente, Yaser Asprilla tiene un contrato vigente con el Watford hasta 2026, por lo que, en caso de que algún club quiera hacerse con sus servicios, tendrá que negociar con los 'Golden Boys' su traspaso el cual, según el valor de mercado entregado por 'Transfermarkt', está en ocho millonarios de euros, pero se espera a que llegue una oferta de más de 10 millones de euros para tenerla siquiera en consideración.