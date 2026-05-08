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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Wolfsburgo vs Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver, por TV, la Bundesliga con Luis Díaz

Wolfsburgo vs Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver, por TV, la Bundesliga con Luis Díaz

Después de haber quedado eliminado de Champions League, pensando en la final de Copa Alemania y tras haber asegurado el título de Bundesliga, Bayern Múnich vuelve al ruedo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de may, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, se coronó campeón de la Bundesliga con fechas de anticipación
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, se coronó campeón de la Bundesliga con fechas de anticipación
AFP

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