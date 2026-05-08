Wolfsburgo vs Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver, por TV, la Bundesliga con Luis Díaz

Bayern Múnich, a pasar la página. La ilusión de haber ganado todos los títulos de la temporada, se diluyó el pasado miércoles 6 de mayo, cuando quedó eliminado, a manos del PSG, en la semifinal de Champions League. Recordemos que ya se había coronado campeón de la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y estaba instalado en la final de la Copa alemana.

Razón por la que los dirigidos por Vincent Kompany, más allá del 'golpe' sufrido, deben entender que quedan más cosas en juego y no derrumbarse por un solo hecho. Prueba de ello es que este sábado 9 de mayo, visitan a Wolfsburgo en el Volkswagen-Arena, por la fecha 33 de la liga local, siendo la penúltima antes de que se baje el telón de esta temporada.

Eso sí, el entrenador del Bayern Múnich no podrá contar con toda su plantilla. Serge Gnabry sigue afuera de las canchas por un desgarro en el músculo aductor del muslo derecho y el que se sumó a la lista fue Alphonso Davies, quien sufrió una lesión muscular. De hecho, en Canadá están preocupados por lo que pueda pasar con su máxima figura y si llegará al Mundial.



¿A qué hora y dónde ver Wolfsburgo vs. Bayern Múnich, EN VIVO?

Día: sábado 9 de mayo.

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Estadio: Volkswagen-Arena.

Jornada: fecha 33.

Transmisión: Disney+ Premium.

Luis Díaz, delantero colombiano, en un partido del Bayern Múnich por Champions League Getty Images

Números de Luis Díaz con Bayern Múnich

No es casualidad que el guajiro sea considerado como uno de los mejores extremos de la actualidad. Y es que sus números son dignos de un jugador de talla mundial. Con la camiseta del club alemán, acumula 3.850 minutos en total, repartidos en 48 partidos, en los que ha marcado 26 goles y brindado 21 asistencias. Además, ha visto ocho amarillas y recibido dos rojas.



¿Qué dijo Vincent Kompany sobre la eliminación en Champions?

Fue difícil para mis hijos; como padre, hay que dar ejemplo y decirles: 'Vamos, chicos, la vida sigue'. Los aficionados también necesitan la motivación de saber que la vida continúa. De ahora en adelante, queremos demostrar que todo esto quedó atrás y que seguimos adelante Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich

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¿Cómo llega Wolfsburgo?

El equipo de Dieter Hecking arriba una racha de tres partidos invicto, donde el último resultado fue el empate 1-1 contra Friburgo. Justamente, ese punto les permitió acceder a la zona de promoción/descenso. Sin embargo, su rendimiento como local es alarmante, pues suma apenas diez puntos y tiene diez derrotas en casa, lo cual constituyen el peor registro de la liga.