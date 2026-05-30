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Primer video del accidente en Rally de la Cerámica que provocó la muerte del copiloto Samuel Ortiz

Este sábado, el Rally de la Cerámica, en España, fue cancelado por el fallecimiento de Samuel Ortíz. Su hermano, el piloto Jordi Ortiz, está en grave estado de salud.

Por: AFP
Actualizado: 30 de may, 2026
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Samuel Ortiz perdió la vida en el lugar del accidente.
Samuel Ortiz perdió la vida en el lugar del accidente.
efe.

El copiloto Samuel Ortiz ha muerto en la noche de este viernes y su hermano Jordi, que ejercía como piloto, ha resultado herido muy grave tras sufrir un accidente durante la disputa del segundo tramo del Rally de la Cerámica en Castellón (Valencia), informó el Rallye Club Costa Azahar en un comunicado oficial.

El siniestro en el rali se produjo en la tarde-noche de este viernes en la carretera CV-189, en el tramo que une las localidades castellonenses de L'Alcora y Onda, cuando el vehículo número 32 en el que competían sufrió un fuerte impacto.

A consecuencia del choque, el copiloto perdió la vida en el acto, mientras que el piloto tuvo que ser evacuado de urgencia en estado muy grave al Hospital General Universitario de Castellón, según ha informado el Comité Organizador y el Rallye Club Costa Azahar.

Tras tener conocimiento de la situación, el Comité Organizador del Rallye de la Cerámica 2026 ha decidido suspender la prueba en señal de duelo y respeto.

Para la asistencia del accidente y la liberación de los afectados, que quedaron atrapados en el interior del coche de carreras, intervinieron tres dotaciones y una unidad de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón procedentes de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars.

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