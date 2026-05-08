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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Le dan palo a Barcelona por no fichar a Luis Díaz; a los directivos los llaman dormidos

Le dan palo a Barcelona por no fichar a Luis Díaz; a los directivos los llaman dormidos

Luis Díaz volvió a ser tema de conversación en España por el caso Barcelona y el fichaje que no fue. Duele que hayan apostado por otros y no por el talento del guajiro.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 8 de may, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial

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