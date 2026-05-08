Le dan palo a Barcelona por no fichar a Luis Díaz; a los directivos los llaman dormidos

Luis Díaz sigue siendo tema de conversación en los medios en España, y todo se debe a esa oportunidad que dejó pasar Barcelona para ficharlo en el pasado mercado de pases. Si bien no era el primero en la lista de opciones y el tema del 'fair-play' financiero jugó en contra, desde las toldas catalanas apostaron por Marcus Rashford, a raíz de las vueltas que dio Nico Williams, quien finalmente se quedó en Athletic Bilbao.

El debate se volvió a abrir en el tierras 'ibéricas' porque el tiempo de Rashford en Barcelona tiene tiempo de caducidad, ya que el inglés llegó cedido por una campaña desde el Manchester United, y aunque el acuerdo en su momento fue una opción de compra valorada en los 30 millones de euros, al parecer, el cuadro 'culé' no la ejercería.

Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich. Foto: AFP

Partiendo de lo anterior, si el delantero británico retorna a los 'diablos rojos', los dirigidos por Hansi Flick volverían a tener un hueco en el extremo izquierdo; y por ello, el debate volvió a darse en cuanto a 'Lucho' Díaz, y más teniendo en cuenta su actualidad en el Bayern Múnich y las eliminatorias que tuvo no sólo contra el Real Madrid, sino también frente al PSG en la Champions League.



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"Si una cosa ha quedado clara en el doble PSG-Bayern que estos días ha maravillado a la afición, es que los extremos diferenciales son muy importantes en el fútbol actual. Me centraré en los zurdos, que es lo que busca el Barça: Kvaratskhelia llegó al PSG en el mercado de invierno de 2025, y Luis Díaz al Bayern en verano, ambos por unos 75 millones", se leyó en la opinión de Joan Maria Batlle para el diario 'Sport'.

Pero ahí no paró su análisis de todo este 'culebrón' en lo que se ha convertido llenar el puesto del extremo izquierdo en Barcelona. "Otro precio, vale (el pago del Bayern por Luis Díaz), pero no tan alejado de los 60 millones que se iban a pagar por el '11' del Athletic (Nico Williams) y, visto lo visto, es indudable que el esfuerzo habría merecido la pena. La lección a aprender es que alargar los culebrones no suele ser buena idea".

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Lo cierto es que 'Lucho' está teniendo números extraordinarios en el equipo que dirige Vincenty Kompany, siendo uno de sus fichas de confianza en el ataque junto a Michael Olise y Harry Kane; un tridente imparable.