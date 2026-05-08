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Gol Caracol  / Lesión de "varias semanas" de figura del Bayern, de Luis Díaz, alerta a inicio del Mundial 2026

Lesión de "varias semanas" de figura del Bayern, de Luis Díaz, alerta a inicio del Mundial 2026

Este viernes, el Bayern Múnich informó que uno de sus jugadores presenta una lesión que lo hace perder lo que resta de la temporada. Su selección está atenta porque queda poco para el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 8 de may, 2026
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Alphonso Davies en el duelo entre Bayern Múnich y PSG por las semifinales de la Champions League.
Alphonso Davies en el duelo entre Bayern Múnich y PSG por las semifinales de la Champions League.
Foto: AFP

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