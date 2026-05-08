Lesión de "varias semanas" de figura del Bayern, de Luis Díaz, alerta a inicio del Mundial 2026

El lateral canadiense Alphonso Davies sufre una lesión muscular que le apartará de las canchas "varias semanas", anunció este viernes el Bayern Múnich, a solo un mes del inicio del Mundial 2026. Luis Díaz y compañía en los 'bávaros' están atentos a estas novedades.

El futbolista se lesionó el pasado miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el PSG y que acabó con la eliminación del club germano, por un global de 6-5 en el marcador.

Alphonso Davies, de 25 años, sufre "una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo", anunció el club, y estará "de baja varias semanas", por lo que casi se da por acabada su temporada con el Bayern e inicia una contrarreloj para estar disponible para el Mundial, en el que la Selección Canadá es uno de los países organizadores junto a México y Estados Unidos.

Alphonso Davies, jugador del Bayern Múnich y de la Selección Canadá. Foto: AFP

El primer partido de Canadá está previsto el 12 de junio en Toronto contra Bosnia-Herzegovina.



Davies apenas ha jugado una veintena de partidos esta temporada, ya que tras reaparecer en octubre tras ocho meses de baja por una lesión de rodilla ha encadenado diversas lesiones musculares.

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