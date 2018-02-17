Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Wolfsburg

Wolfsburg

  • Selección Colombia.
    Selección Colombia.
    Getty Images.
    Colombianos en el exterior

    Jugador de Selección Colombia podría cambiar de equipo; ¿ya piensa en el Mundial de 2026?

    Uno de los futbolistas que ha hecho parte del proceso de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo, no está contento con los pocos minutos en su club y tendría una oferta sobre la mesa.

  • Luis Díaz no para de tener buenas actuaciones con Bayern Múnich.
    Luis Díaz no para de tener buenas actuaciones con Bayern Múnich.
    X de @FCBayernES
    Colombianos en el exterior

    Luis Díaz: "Quiero seguir trabajando, enfocado, para conseguir los objetivos que tenemos"

    El guajiro habló de lo que fue su presentación ante el Wolfsburgo, de los objetivos que tiene con el club en lo que resta de la temporada. ¡Luis Díaz, feliz de aportar su fútbol al Bayern!

  • Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
    Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Luis Díaz tiene 'a sus pies' al mandamás del Bayern Múnich: "El creador del caos creativo"

    El guajiro volvió a tener una excelente actuación con Bayern Múnich, y desde las toldas del elenco 'bávaro' le dejaron más que elogios. ¡Luis Díaz no para en Bayern Múnich!

  • Luis Díaz en acción con Bayern Múnich frente al Wolfsburgo por la Bundesliga.
    Luis Díaz en acción con Bayern Múnich frente al Wolfsburgo por la Bundesliga.
    X de @FCBayernES
    Colombianos en el exterior

    "Luis Díaz no pareció inmutarse ante las gélidas temperaturas bajo cero", tras 8-1 de Bayern

    El guajiro marcó gol y generó dos asistencias en la goleada de su equipo este domingo frente al VfL Wolfsburgo. Luis Díaz recibió comentarios más que positivos por su actuación.

  • Luis Díaz celebrando su gol contra Wolfsburgo.
    Luis Díaz celebrando su gol contra Wolfsburgo.
    Getty Images.
    Colombianos en el exterior

    Luis Díaz arrancó el 2026 con el pie derecho; gol y dos asistencias en Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo

    Bayern Múnich no tuvo piedad con el Wolfsburgo y le propinó una goleada que lideró el colombiano Luis Díaz con un gol, dos asistencias y su participación en otras dos anotaciones.

  • Luis Díaz, delantero colombiano, celebra un gol con Bayern Múnich, por Bundesliga
    Luis Díaz, delantero colombiano, celebra un gol con Bayern Múnich, por Bundesliga
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Luis Díaz celebró otro gol con Bayern Múnich, pero no se lo marcaron; confusión en Alemania

    En la anotación del 4-1 del Bayern Múnich sobre Wolfsburgo, el guajiro Luis Díaz festejó como suyo el cuarto gol y el que era su doblete, pero al final fue en propia puerta.

  • Luis Díaz Bayern Múnich
    Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Wolfsburgo; fue de cabeza y comenzó el año festejando

    El colombiano Luis Díaz se encargó de darle nuevamente la ventaja 2-1 al Bayern Munich, con un gran remate de cabeza, tras un centro desde la banda. Comenzó el 2026 encendido.

  • Luis Díaz Raphael Guerreiro
    Luis Díaz´celebra con Raphael Guerreiro gol en Bayern Múnich
    AF
    Colombianos en el exterior

    Gol del Bayern Múnich gracias a Luis Díaz, en partido contra Wolfsburgo; la armó el guajiro

    Iban apenas 6 minutos del juego en el Allianz Arena cuando el Bayern Múnich anotó el primer tanto, todo de la mano del colombiano Luis Díaz, quien mostró su calidad por la banda.

  • Bayern Múnich vs. Wolfsburg
    Bayern Múnich vs. Wolfsburg
    Foto: AFP
    EN VIVO
    Colombianos en el exterior

    Reviva la victoria 8-1 del Bayern Múnich frente al Wolfsburgo en la Bundesliga

    El cuadro 'bávaro' aplastó 8-1 a 'los lobos' en el reinicio de la Bundesliga en 2026. 'Lucho' Díaz fue titular, jugó los 90 minutos, hizo gol y dio dos asistencias.

  • Luis Díaz en una de las prácticas del Bayern Múnich.
    Luis Díaz en una de las prácticas del Bayern Múnich.
    X de @FCBayernES
    Colombianos en el exterior

    Bayern Múnich vs. Wolfsburgo: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

    Luis Díaz y Bayern Múnich retornan oficialmente a la competitividad este 2026, recibiendo en el Allianz Arena al Wolfsburgo. ¡Prográmese y no se pierda este partido!

CARGAR MÁS
Lo más visto
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo lamenta con Al Nassr de Arabia Saudita - Foto:
Getty Images
Gol Caracol

"Cuando rompimos nuestro noviazgo, me ofrecieron mucho dinero para hablar mal de Cristiano Ronaldo"

De Cristiano Ronaldo no solamente se habla de lo que sucede dentro de los terrenos de juego con Al Nassr, también ocupa otros espacios por su fama y reconocimiento mundial.

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich.
X de @FCBayern
Colombianos en el exterior

Cero agrande de Luis Díaz en Bayern Múnich más allá de demoledores datos; hizo un llamado

El guajiro ha tenido una temporada extraordinaria con Bayern Múnich, pero sabe que se viene lo decisivo en la campaña. Luis Díaz está listo para los retos venideros.

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Getty Images
Colombianos en el exterior

Galatasaray y la decisión con Dávinson Sánchez, luego del partidazo en Champions League

En la victoria 5-2 sobre Juventus, por la ida de los playoffs, el defensa colombiano, Dávinson Sánchez, marcó un gol y fue figura, pero todo dio un giro inesperado.

Balón oficial de la Premier League para la temporada 2025/2026.
Balón oficial de la Premier League para la temporada 2025/2026.
Getty
Gol Caracol

Equipo de la Premier League tomó decisiva medida, ante latente amenaza del descenso

Dicho equipo atraviesa su peor momento en la Premier League y ya no se puede permitir más tropiezos. Los aficionados fueron los más favorecidos con esta importante decisión.

Neymar Santos FC
Neymar con el Santos FC - Foto:
Santos FC
Gol Caracol

Al Santos, de Neymar, no solo lo atormenta el descenso en Brasil: FIFA le impuso duro castigo

En el Brasileirao, Santos se ubica en la casilla 18° con un punto y tiene preocupados y molestos a los aficionados. Por si no fuera poco, la FIFA les notificó de una medida que los perjudica a corto plazo.

Corredores en la Vuelta a Andalucía 2026.
Corredores en la Vuelta a Andalucía 2026.
Ciclismo

Clasificación general de la Vuelta a Andalucía, tras la etapa 2: Fernando Gaviria sufrió

Este jueves 19 de febrero, la Vuelta a Andalucía 2026 tuvo su primer recorrido con montaña y el colombiano Fernando Gaviria no la pasó bien.