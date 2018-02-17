Gol Caracol Wolfsburg
Jugador de Selección Colombia podría cambiar de equipo; ¿ya piensa en el Mundial de 2026?
Uno de los futbolistas que ha hecho parte del proceso de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo, no está contento con los pocos minutos en su club y tendría una oferta sobre la mesa.
Luis Díaz: "Quiero seguir trabajando, enfocado, para conseguir los objetivos que tenemos"
El guajiro habló de lo que fue su presentación ante el Wolfsburgo, de los objetivos que tiene con el club en lo que resta de la temporada. ¡Luis Díaz, feliz de aportar su fútbol al Bayern!
Luis Díaz tiene 'a sus pies' al mandamás del Bayern Múnich: "El creador del caos creativo"
El guajiro volvió a tener una excelente actuación con Bayern Múnich, y desde las toldas del elenco 'bávaro' le dejaron más que elogios. ¡Luis Díaz no para en Bayern Múnich!
"Luis Díaz no pareció inmutarse ante las gélidas temperaturas bajo cero", tras 8-1 de Bayern
El guajiro marcó gol y generó dos asistencias en la goleada de su equipo este domingo frente al VfL Wolfsburgo. Luis Díaz recibió comentarios más que positivos por su actuación.
Luis Díaz arrancó el 2026 con el pie derecho; gol y dos asistencias en Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo
Bayern Múnich no tuvo piedad con el Wolfsburgo y le propinó una goleada que lideró el colombiano Luis Díaz con un gol, dos asistencias y su participación en otras dos anotaciones.
Luis Díaz celebró otro gol con Bayern Múnich, pero no se lo marcaron; confusión en Alemania
En la anotación del 4-1 del Bayern Múnich sobre Wolfsburgo, el guajiro Luis Díaz festejó como suyo el cuarto gol y el que era su doblete, pero al final fue en propia puerta.
Golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Wolfsburgo; fue de cabeza y comenzó el año festejando
El colombiano Luis Díaz se encargó de darle nuevamente la ventaja 2-1 al Bayern Munich, con un gran remate de cabeza, tras un centro desde la banda. Comenzó el 2026 encendido.
Gol del Bayern Múnich gracias a Luis Díaz, en partido contra Wolfsburgo; la armó el guajiro
Iban apenas 6 minutos del juego en el Allianz Arena cuando el Bayern Múnich anotó el primer tanto, todo de la mano del colombiano Luis Díaz, quien mostró su calidad por la banda.
Reviva la victoria 8-1 del Bayern Múnich frente al Wolfsburgo en la Bundesliga
El cuadro 'bávaro' aplastó 8-1 a 'los lobos' en el reinicio de la Bundesliga en 2026. 'Lucho' Díaz fue titular, jugó los 90 minutos, hizo gol y dio dos asistencias.
Bayern Múnich vs. Wolfsburgo: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz
Luis Díaz y Bayern Múnich retornan oficialmente a la competitividad este 2026, recibiendo en el Allianz Arena al Wolfsburgo. ¡Prográmese y no se pierda este partido!