Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Wolverhampton sigue con su mejoría, con Jhon Arias y Yerson Mosquera: 0-0 contra Newcastle

Wolverhampton sigue con su mejoría, con Jhon Arias y Yerson Mosquera: 0-0 contra Newcastle

Ya son cuatro partidos consecutivos sumando puntos para el Wolverhampton, que buscar salvarse del descenso y permanecer en la Premier League. Jhon Arias y Yerson Mosquera, tuvieron minutos.

Por: EFE
Actualizado: 18 de ene, 2026
Yerson Mosquera Wolverhampton vs Newcastle
Yerson Mosquera Wolverhampton vs Newcastle - Foto:
Getty Images

