“Ya ni las genialidades de James Rodríguez emocionan; pases adelante que se disipan"

León perdió 2-0 con Juárez en la noche de viernes en la Liga MX, en un partido en el que estuvo de titular el colombiano James Rodríguez, y que de paso terminó siendo el último compromiso del técnico Eduardo Berizzo, quien este sábado 27 de septiembre dejó su cargo como entrenador del equipo de Guanajuato.

Y en medio del mal momento que vive el cuadro 'esmeralda', donde milita el '10' cucuteño, hubo un análisis profundo de que lo pasan en la interna de la 'fiera', estando lejos de pelear por el título del campeonato mexicano, a pesar de contar con un inspirado James, quien es su máxima figura.



James Rodríguez y el mal presente del León de México

El nombre del futbolista colombiano cabe dentro de los análisis de lo mal que lo pasa el equipo de Guanajuato, ya que aunque en lo individual ha respondido, sus compañeros no están en la misma sintonía y hace que la calidad y técnica del capitán no puedan relucir.

En el portal de 'Soy Fiera', que cubre todo lo relacionado con León, expresaron que "ya ni las genialidades de James Rodríguez nos emocionan", pero lejos de criticar al cucuteño, mencionaron que "no pasan de ser pases que metros más adelante se disipan ante la falta de consistencia de un futbol vivo, aguerrido e intenso", ya que a pesar de la visión y lo que hace jugar el colombiano, los atacantes no han podido aprovechar esa experiencia del talentoso mediocampista de nuestro país.

James Rodríguez, volante colombiano y capitán del Club León, en un partido de la Liga MX Getty Images

De hecho, sobre el proceso de Eduardo Berizzo, lo tildan de "aburrido", que es "el adjetivo que describe fehacientemente a los fondos y las formas de jugar que utilizó la Fiera para enfrentar a Juárez"; tras una mala noche que además de verse mal, dejó sin trabajo al reconocido técnico argentino.

Eduardo Berizzo no es más el técnico del León de México

En un comunicado publicado en redes sociales, el club mexicano informó que "hoy (sábado 27 de septiembre) por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el fútbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo".

A pesar del mal cierre de su etapa en el equipo de Guanajuato, la institución 'esmeralda' expresó que "esta decisión, muy dolorosa para nosotros, honra la trayectoria personal y profesional de Eduardo: un hombre íntegro y lleno de valores deportivos, que siempre puso por delante las necesidades del grupo, del equipo, de los jugadores y de las personas que formamos parte de la institución, antes que las suyas".

Ahora, habrá que esperar cuál será el reemplazo de Berizzo como técnico del León, para saber cómo será el papel de James Rodríguez en lo que resta del presente año, ya que finaliza contrato en diciembre de 2025, y aún no se sabe si renovará con el conjunto mexicano.