Los llamados a reemplazar a James Rodríguez en Selección Colombia; 'Pibe' Valderrama los sentenció

Carlos 'el Pibe' Valderrama siempre será una voz autorizada para hablar de la Selección Colombia, que después del Mundial 2026 viene afrontando un proceso de recambio de algunos jugadores pensando de cara al futuro, que traerá consigo competencias como la Copa América 2028 y las eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030.

Todo esto se deberá afrontar sin figuras como James Rodríguez, quien renunció tras la pasada Copa del Mundo, y de esa considerable baja habló Carlos 'El Pibe' Valderrama, quien habló con el periodista Fabio Poveda, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

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"A James hay que felicitarlo por lo que hizo, no hay más qué hacer, darle la gracias. Fueron 16 años en los que no estuvimos ni cerquita (de clasificar a los mundiales) y con él se armó el grupo, dijo: 'aquí estoy' y ahora ya se fue. Hay que darle las gracias por lo que hizo. Quedó goleador en un Mundial, tuvo una carrera espectacular, lo que hizo en Real Madrid y Bayern, todo muy bueno", dijo el samario con respecto al aporte del cucuteño tanto con José Pékerman, como con Néstor Lorenzo.

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

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El 'Pibe' prosiguió y agregó que "en la Copa América se ganó el mejor jugador. A donde yo lo vea, lo abrazo. Hay que reconocerlo, llegó el momento y alzó la mano. Hasta para eso fue inteligente, así es que es".



En el mismo tema, Poveda también le interrogó al exjugador de Montpellier, de Francia; Cali y Junior, entre otros, sobre el sustituto de Rodríguez Rubio. Así, Valderrama comentó que "es complicado decir un reemplazo. Ahí están (Jorge) Carrascal, (Yaser) Asprilla, quienes ya están en el combo. Lo mismo que Jhon Arias, que lo veo y parece brasileño en su club. Acá un día sí y otro, no. El de Nacional, Rengifo, que es de los nuevos. Tienen que demostrar que con la camiseta amarillita pueden. Antes era fácil, el foco era James o 'Juanfer' Quintero, que también se fue. Ellos ya se fueron, entonces necesitamos otro".

Las declaraciones de Carlos Valderrama llegan en el momento en el que se espera la convocatoria del seleccionado colombiano para los partidos de fogueo frente a Chile, del 13 y 17 de noviembre próximos, sin jugadores como Luis Díaz, Richard Ríos y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quienes se encuentran lesionados.