“Yo tenía duda si David Ospina iba a crecer o no, pero era un ‘gato’ en selecciones Antioquia”

David Ospina se convirtió en uno de los mejores arqueros de nuestro país y cerró su etapa como futbolista profesional en la noche de martes 3 de noviembre, algo que dejó nostalgia y trajo los recuerdos de varios de sus entrenadores o compañeros, como en el caso de Eduardo Lara, quien fue el que le dio la oportunidad de acercarse a la Selección Colombia, desde sus categorías juveniles.

En charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el actual seleccionador de juveniles de El Salvador, se refirió al proceso que llevó en la 'tricolor' con el guardameta paisa, y hasta se acordó de la incógnita que había con su estatura.

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"Nosotros desde que empezamos a ver a David en las selecciones Antioquia tenía una duda grande de si iba a crecer o no, porque era una gatico en esas selecciones Antioquia, y realmente nosotros teníamos esa duda", comentó de entrada Eduardo Lara, quien agregó que "pero como a mí me gustaba ir a las cosas de ellos, y un día en conocí en una concentración al abuelo de él y al papa, vimos que era alto, vimos que el mono tenía de donde crecer".

David Ospina, arquero de Nacional COLPRENSA

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De hecho, Lara fue el que creyó en Ospina Ramírez en la Selección Colombia, aunque eso le genera controversia. "Nos decidimos por David, y en un principio nos criticaron mucho cuando lo lleve al Mundial de Holanda, él tenia como 16 años, que porque no llevábamos uno de más talla, de mas bagaje". Eso sí, en aquel momento no iba a tener minutos, pero sería importante para darle el rodaje y el ambiente de la 'tricolor'.



"Yo sabía lo que quería y lo que andaba buscando, si tenia a Libis Arenas que era ser el titular, a David lo lleve para que fuera conociendo los torneos internacionales, era de proyección. Desde ahí empezamos a trabajar con David", finalizó en la charla con 'Blog Deportivo'.