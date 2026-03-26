Cómo quedaron los repechajes europeos al Mundial 2026; día, hora y dónde ver en TV

El jueves 11 de junio se abrirá el telón del Mundial 2026. Argentina llegará como la campeona defensora, ya no habrá 32 selecciones sino 48 y se jugará en tres sedes (México, Canadá y Estados Unidos) por primera vez en la historia. Sin embargo, no todo está definido, ya que restan algunos cupos, los cuales se completarán a través de los repechajes intercontinentales y europeos.

Este 26 de marzo, se disputó la primera parte de la repesca del 'viejo continente' y ocho selecciones dijeron adiós. Italia, Polonia, Suecia, Turquía, Kosovo, Dinamarca, Chequia y Bosnia y Herzegovina siguen en carrera, mientras que Irlanda del Norte, Albania, Ucrania, Rumania, Eslovaquia, Macedonia del Norte, Irlanda y Gales se quedaron sin la posibilidad de acudir a la cita orbital.

Así las cosas, Italia se enfrentará a Bosnia; Polonia hará lo propio con Suecia; Turquía chocará con Kosovo; y Chequia jugará frente a Dinamarca. El ganador de cada uno de dichas llaves se hará con una plaza al Mundial 2026. Recordemos que de Europa solo van cuatro selecciones, mientras que de los repechajes intercontinentales solo dos conseguirán su objetivo de decir presente.

Por eso, desde ya, todos están atentos y nadie se quiere perder estos duelos de la repesca europea. De acuerdo con la programación de la FIFA, los cuatro partidos se jugarán el martes 31 de marzo de 2026, a la 1:45 de la tarde (hora de Colombia), con la transmisión de la plataforma de Disney+ Premium y de los diferentes canales de televisión de ESPN.



Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte y sigue con vida para ir al Mundial 2026 AFP

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¿Cómo quedaron los repechajes europeos al Mundial 2026?

Bosnia y Herzegovina vs. Italia

Suecia vs. Polonia

Kosovo vs. Turquía

Chequia vs. Dinamarca

Resultados de los repechajes europeos al Mundial 2026