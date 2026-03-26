Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cómo quedaron los repechajes europeos al Mundial 2026; día, hora y dónde ver en TV

Cómo quedaron los repechajes europeos al Mundial 2026; día, hora y dónde ver en TV

Se jugó la primera fase de esta repesca en el 'viejo continente' y de los 16 equipos que estaba en carrera, ocho se despidieron del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
Comparta en:
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad