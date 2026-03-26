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Gol Caracol  / Ecuador vs Marruecos EN VIVO; hora y dónde ver por DITU este partido preparatorio al Mundial 2026

Ecuador vs Marruecos EN VIVO; hora y dónde ver por DITU este partido preparatorio al Mundial 2026

Este viernes 27 de marzo la selección de Ecuador se enfrentará al campeón de África, Marruecos, en un encuentro que se podrá ver EN VIVO en exclusiva por nuestra aplicación de DITU.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Selección Ecuador
Selección Ecuador - Foto:
AFP

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