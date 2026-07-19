Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, luego de que Messi pasara en blanco en la final

Después de jugada la final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en la que la Selección España derrotó 1-0 a Argentina para coronarse campeón de la cita orbital; los ojos de los aficionados estaban puestos en la definición de los máximos goleadores ante la presencia de Lionel Messi. Sin embargo, en el compromiso definitivo, el número '10' de la albiceleste terminó jugando de mala manera y no tuvo posibilidades de anotar en el estadio de Nueva Jersey.

De esa manera, Kylian Mbappé, de Francia, quien anotó un par de veces en la derrota 6-4 frente Inglaterra se alzó con la 'bota de oro' de este Mundial y dejó a Messi en la segunda posición.

10 goles: Kylian Mbappé (Francia)

8 goles: Lionel Messi (Argentina)

7 goles: Erling Haaland (Noruega), Jude Bellingham (Inglaterra),

6 goles: Harry Kane (Inglaterra), Ousmane Dembélé (Francia),

5 goles: Mikel Oyarzabal (España)

4 goles: Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Raúl Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Romelu Lukaku (Bélgica), Manzambi (Suiza), Lautaro Martínez (Argentina), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo), De Ketelaere (Bélgica), Barcola (Francia), Saka (Inglaterra)

2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), , Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Enzo Fernández (Argentina), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Mikel Merino (España), Daniel Muñoz (Colombia), Ndoye (Suiza), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Pedro Porro (España), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Rubén Vargas (Suiza), Zico (Egipto)).

Argentina vs. España, final del Mundial 2026 AFP