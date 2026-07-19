La atajada milagrosa de Emiliano 'Dibu' Martínez, en la última de los 90 minutos; Yamal lo exigió

En la última jugada de los 90 minutos, más adición, en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Emiliano 'Dibu' Martínez se lució para evitar lo que era un golazo de Lamine Yamal.

El joven atacante tuvo un tiro libre de frente al arco, remató con potencia al palo en el que estaba el arquero sudamericano, lo hizo 'volar', lo exigió y tuvo una chance clara de ganar el compromiso, pero el golero se mostró seguro bajo los tres palos.

La atajada de Emiliano 'Dibu' Martínez tras tiro libre de Lamine Yamal: