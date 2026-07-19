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Gol Caracol  / La atajada milagrosa de Emiliano 'Dibu' Martínez, en la última de los 90 minutos; Yamal lo exigió

La atajada milagrosa de Emiliano 'Dibu' Martínez, en la última de los 90 minutos; Yamal lo exigió

El arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez salvó a su equipo tras un tiro libre espectacular del joven atacante español, Lamine Yamal, con un remate de pelota quieta.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de jul, 2026
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Emiliano 'Dibu' Martínez Argentina
Emiliano 'Dibu' Martínez Argentina vs España - Foto:
AFP

En la última jugada de los 90 minutos, más adición, en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Emiliano 'Dibu' Martínez se lució para evitar lo que era un golazo de Lamine Yamal.

El joven atacante tuvo un tiro libre de frente al arco, remató con potencia al palo en el que estaba el arquero sudamericano, lo hizo 'volar', lo exigió y tuvo una chance clara de ganar el compromiso, pero el golero se mostró seguro bajo los tres palos.

La atajada de Emiliano 'Dibu' Martínez tras tiro libre de Lamine Yamal:

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