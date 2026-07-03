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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Messi en Argentina vs Cabo Verde

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Messi en Argentina vs Cabo Verde

Lionel Messi volvió a aparecer en el Mundial 2026 y así fue el encargado de darle apertura al marcador en el estadio de Miami, en un duelo que sorprendió a propios y exttraños.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Vozinha y Lionel Messi en Argentina vs. Cabo Verde.
Vozinha y Lionel Messi en Argentina vs. Cabo Verde.
afp.

Lionel Messi adelantó a Argentina contra Cabo Verde en el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026, en Miami, e igualó los siete goles que hizo en Catar 2022, su mejor cita goleadora en los mundiales.

El '10' bajó de forma divina un balón largo de Lisandro Martínez y superó por arriba a 'Vozinha' para poner el 1 a 0 en el minuto 29 del partido.

Lionel Messi con Argentina
Gol Caracol

Vea el gol de Lionel Messi que abrió el marcador para Argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Es el séptimo gol en cuatro partidos de Mundial, lo que iguala los tantos que logró en Catar, pero con siete partidos disputados. El argentino ha anotado en todos los encuentros de esta edición.

Este tanto también le sitúa como máximo goleador en solitario de la cita mundialista, rompiendo el empate que mantenía con Kylian Mbappé, quien suma seis goles.

Lionel Messi y Vozinha
AFP

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Además, alcanza los 20 tantos en mundiales, una cifra con la que aumenta su ventaja como mayor anotador histórico.

Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026, tras la jornada de dieciseisavos de final de este viernes.

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7 goles: Messi (Argentina)
6 goles: Mbappé (Francia)
5 goles: Haaland (Noruega), Kane (Inglaterra)
4 goles: O. Dembélé (Francia), Oyarzabal (España), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Manzambi (Suiza), Quiñones (México), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)
2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), Bellingham (Inglaterra), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Jiménez (México), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Lukaku (Bélgica), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Pepe (Costa de Marfil), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza)
1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Cipenga (República Democrática de Congo), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Ndoye (Suiza), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Perisic (Croacia), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Porro (España), Rahimi (Marruecos), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Tillman (Estados Unidos), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto)

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