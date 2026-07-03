Vea el gol de Sidny Lopes para empatar el partido de Argentina vs. Cabo Verde, en el Mundial 2026

El partido entre Argentina y Cabo Verde sigue teniendo sorpresas y emociones, ahora, fueron los debutantes quienes lograron marcar la igualdad por medio de Sidny Lopes Cabral.

Todo ocurrió al minuto 103' del encuentro tras un cambio de banda del sector derecho al izquierdo, allí Cabral bajó la esférica y encaró ante un defensa sobre el borde del área y sacando un remate muy sorpresivo para el 'dibu', para así protagonizar uno de los mejores goles que va del Mundial, y pos puesto, desatando la locura y felicidad de toda su gente.

Vea el gol acá: