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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el gol de Jhon Arias que abrió el marcador de Colombia vs, Ghana, en el Mundial 2026

Vea el gol de Jhon Arias que abrió el marcador de Colombia vs, Ghana, en el Mundial 2026

El extremo de la Selección Colombia apareció bien posicionado dentro del área para empujar la pelota y abrir el marcador frente a Ghana. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Jhon Arias en Selección Colombia
Jhon Arias en Selección Colombia
AFP

Antes del primer cuarto de hora del partido, la Selección Colombia logró abrir el marcador por medio de Jhon Arias para poner a festejar a todo el estadio.

Todo ocurrió al minuto 14', tras un impecable centro de Luis Javier Suárez pos sector derecho, que vio entrando al futbolista de Palmeiras muy solo, y tras caerle la pelota, con pierna derecha empujó la esférica y anotó el primero de la noche.

Vea la jugada de gol acá:

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