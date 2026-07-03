Vea el gol de Jhon Arias que abrió el marcador de Colombia vs, Ghana, en el Mundial 2026

Antes del primer cuarto de hora del partido, la Selección Colombia logró abrir el marcador por medio de Jhon Arias para poner a festejar a todo el estadio.

Todo ocurrió al minuto 14', tras un impecable centro de Luis Javier Suárez pos sector derecho, que vio entrando al futbolista de Palmeiras muy solo, y tras caerle la pelota, con pierna derecha empujó la esférica y anotó el primero de la noche.

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