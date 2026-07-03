La Selección Argentina sufrió, pero superó 3-2 a Cabo Verde y pasó a los octavos del Mundial 2026

La Selección Argentina sufrió de lo lindo este viernes y tuvo que esforzarse al máximo para clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026, en el que seguirá con la ilusión de defender su título. La albiceleste venció 3-2 a un complicado equipo de Cabo Verde en el estadio de Miami, pero tuvo que llegar hasta la prórroga para definir el duelo a su favor. Los goles del seleccionado sudamericano fueron convertidos por Lionel Messi, Lisandro Martínez y un autogol de Diney, al minuto 111.

Por los africanos, que dejaron la piel en el terreno de juego y se fueron en medio de aplausos, anotaron Deroy Duarte y Lopes Cabral deleitó a los espectadores con un tanto de gran factura de media distancia. Su celebración, saltando a la grada para festejar eufórico con el público caboverdiano demuestra que quizás también lo sea de su carrera.

Al final, los argentinos terminaron festejando en la cancha, mientras que sus aficionados sintieron un alivio cuando el reloj marcó el minuto 120, puesto que en varios momentos del compromiso fue evidente la tensión y los nervios.

Ahora, Argentina jugará el 7 de julio por los octavos de final en Atlanta contra Egipto. Será una nueva oportunidad para que la 'Albiceleste' ponga a prueba su excelente racha contra equipos africanos, que asciende a ocho triunfos consecutivos en partidos oficiales.



Josimar Évora Dias 'Vozinha', convertido en la figura del Mundial, fue el ejemplo perfecto de la confianza con la que salió Cabo Verde, con dos recortes ante la presión de los delanteros argentinos que seguro despertaron el nerviosismo en su entrenador.

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Cabo Verde se dejó todo en los últimos minutos para empatar, pero su 'Dibu' Martínez hizo acto de presencia y evitó todas sus intentonas para sellar la victoria.

- Ficha técnica:

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3. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, m.104), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico, m.86); Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, m.84), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada (Nico González, m.63), Lautaro Martínez (Julián Álvarez, m.63) y Lionel Messi.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

2. Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina (Benchimol, m.100), Jovane Cabral (Helio Cabral, m.80), Deroy Duarte (Yannick Semedo, m.100), Laros Duarte (Jamiro Monteiro, m.67), Nuna Da Costa (Dailon Livramento, m.67) y Ryan Mendes (Willy Semedo, m.80).

Seleccionador: Pedro Leitao Brito ‘Bubista’.

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Goles: 1-0, m.29: Lionel Messi; 1-1, m.59: Deroy Duarte; 2-1, m.92: Lisandro Martínez; 2-2, m.103: Sidny Cabral; 3-2, m.111. Diney Borges, en propia puerta.

Árbitro: Drew Fischer (Canadá). Amonestó al argentino Gonzalo Montial y al caboverdiano Kevin Pina.

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Incidencias: Partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores.