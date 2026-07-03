Messi no subestimó a Cabo Verde y lo dejó claro: "sabíamos que iba a ser un partido muy duro"

Lionel Messi aseguró este viernes tras la sufrida victoria de Argentina que sabían que Cabo Verde iba a hacer "un partido muy duro" porque no habían perdido ni contra España ni contra Uruguay, y destacó la igualdad que impera en este Mundial.

"Hoy sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que este equipo no había perdido contra España, contra Uruguay", dijo el argentino en zona mixta tras ser designado como mejor jugador de la victoria de Argentina por 3 a 2.

"Lo más difícil era encontrar el primer gol", agregó Messi, que dijo que el equipo perdió la pelota y dejó de presionar bien, por lo que se complicó el partido.

"No iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial en especial, que es todo muy igualado, Todos los partidos van a ser dificilísimos", sostuvo.



El delantero añadió que ahora deben intentar descansar tras sufrir "un desgaste muy grande", y analizar los aciertos y los errores que tuvieron durante los 120 minutos.

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Lionel Messi con Argentina AFP

Además, resaltó la importancia del balón parado, con el que lograron dos de los tantos.

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Argentina se medirá a Egipto en octavos de final el próximo martes en Atlanta.

Argentina solo ha perdido en una ocasión contra un miembro de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Fue precisamente en su primer enfrentamiento, en un partido de la primera fase en Italia 1990 contra Camerún (1-2).

Desde entonces, Argentina se ha cruzado con rivales africanos en casi todos los mundiales y siempre se ha impuesto a ellos, siendo Nigeria su víctima predilecta, con cinco triunfos sobre ella.

El primero llegó precisamente en Estados Unidos, pero en el Mundial de 1994, y le siguieron victorias en 2002, 2010, 2014 y 2018.

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La lista a la que se acaba de sumar Cabo Verde -con mucha lucha y sufrimiento de por medio- también incluye a Costa de Marfil (Alemania 2006) y Argelia, en la fase de grupos de este Mundial.

Este idilio también alcanza a Lionel Messi, que ha sumado seis goles en seis partidos contra selecciones africanas.

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Entre ellos destaca el triplete que anotó el mes pasado a Argelia durante la fase de grupos, en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

Messi fue precisamente designado como el mejor jugador del juego ante Cabo Verde tras su gol y ser el lanzador del saque de esquina que acabó en el tanto de la victoria