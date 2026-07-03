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Gol Caracol  / Vea el gol de Lionel Messi que abrió el marcador para Argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Vea el gol de Lionel Messi que abrió el marcador para Argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

El astro argentino volvió aparecer en el área y con un fenomenal control y remate, dejó sin opciones al arquero de Cabo Verde, Vozinha. Vea la jugada de gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Lionel Messi con Argentina
Lionel Messi con Argentina
AFP

Tras la pausa de hidratación en el partido entre Argentina y Cabo Verde, Lionel Messi abrió el marcador para la 'albiceleste' y llegó a su séptimo tanto en el Mundial 2026, reafirmando ser el goleador del certamen.

Todo ocurrió al minuto 29' de juego, tras un pase de larga distancia de Lisandro Martinez al futbolista del Inter Miami, que recibió en solitario dentro del área con una fenomenal bajada de pelota, para posteriormente quedar en el uno contra uno con el portero Vozinha y definiendole por encima de él, selló el primer tanto del compromiso en Miami

Vea la jugada de gol acá:

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