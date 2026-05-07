Cómo quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Junior 0-1 Cerro Porteño

Junior de Barranquilla sigue sin conocer lo que es ganar en la actual edición de la Copa Libertadores 2026, luego de perder 0-1 en Cartagena, a manos de Cerro Porteño, en la fecha 4 del certamen internacional.

El único gol del encuentro fue de Pablo Vegetti, al minuto 13 del compromiso en el estadio Jaime Morón, con un remate espectacular de primera que pasó por encima del arquero Mauro Silveira.

Con esto, el Junior de Barranquilla registra tres derrotas y un empate en la Copa Libertadores 2026. Igualó 1-1 con Palmeiras, cayó 2-0 con Sporting Cristal, y frente a Cerro Porteño perdió 1-0 en ambos compromisos, tanto en Paraguay, como en Colombia.

Ahora, a los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias les quedará recibir a Sporting Cristal, el miércoles 20 de mayo, y cerrarán la fase de grupos en Brasil contra Palmeiras, el jueves 28 de mayo.



Tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Junior 0-1 Cerro Porteño:

Grupo F