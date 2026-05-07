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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Junior 0-1 Cerro Porteño

Cómo quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Junior 0-1 Cerro Porteño

El Junior de Barranquilla sigue sin ganar en la actual Copa Libertadores, registrando tres derrotas y un empate, complicando su paso a los octavos de final. Así está el panorama.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de may, 2026
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Junior vs Cerro Porteño Copa Libertadores
Junior vs Cerro Porteño Copa Libertadores - Foto:
Colprensa

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