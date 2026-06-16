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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Gustavo Puerta le puede aportar a la Selección Colombia garra, siempre va para adelante"

"Gustavo Puerta le puede aportar a la Selección Colombia garra, siempre va para adelante"

Un jugador de paso por Selección Colombia juvenil y que conoce bien de lo que es capaz Gustavo Puerta, habló con Gol Caracol antes del duelo de este miércoles contra Uzbekistán.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia.
Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia.
Foto: AFP

En nuestro país crece la expectativa por el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026, programado para este miércoles 18 de junio frente a Uzbekistán, y uno de los temas de conversación tienen que ver con la alineación titular que mandará a la cancha del estadio Azteca el profesor Néstor Lorenzo. Así, una de las dudas estaría en la zona de volantes, en donde Richard Ríos y Gustavo Puerta pujan por estar al lado de Jefferson Lerma.

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Precisamente de Puerta, en Gol Caracol hablamos con el lateral derecho Edier Ocampo, exjugador de Atlético Nacional y en la actualidad en Vancouver Whitecaps, de la MLS. El tumaqueño compartió con el mediocampista del Racing de Santander en el seleccionado colombiano Sub-20 que dirigió Héctor Cárdenas en el Sudamericano y en el Mundial de Argentina de 2023.

¿Usted qué cree que es lo que más le puede aportar Gustavo Puerta a esta Selección Colombia?
"Todo: dinámica, garra y liderazgo. Para mí es un jugador que tiene mucho carácter, que siempre va para adelante y no le da miedo tener el balón. Es un jugador demasiado importante y podría aportarle muchísimo a la Selección dentro de la cancha".

Hablando de la Selección, ¿va a estar en el Mundial apoyando a sus excompañeros? ¿Qué decir de Gustavo Puerta, que se metió en la lista de convocados?
"Claro, voy a estar apoyando a la Selección y a todo mi país, que va con toda la ilusión a este Mundial. Sé que, con las ganas y la bendición de Dios, pueden hacer algo muy grande. Les deseo la mejor energía a todos. Y en especial a Gustavo Puerta, que compartió conmigo en ese proceso. Creo que está viviendo un sueño muy importante para su vida y para su familia. Ellos deben sentirse muy orgullosos de todo lo que ha logrado y de lo que está haciendo. Le deseo lo mejor a él y a toda la Selección".

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¿Se emocionó cuando vio el nombre de Gustavo Puerta entre los convocados?
"Claro. Primero me alegré cuando vi la prelista, tanto por Jader como por Puerta. Después, cuando los vi en la lista definitiva, me puse muy feliz por ellos. Como te digo, ahora nos toca apoyarlos para que todo les salga bien y para que puedan hacer el mejor Mundial de sus vidas.

¿Usted estuvo en la pre-lista? ¿Eso lo ilusiona para estar en un próximo Mundial?
Sí, claro. Estoy trabajando muy fuerte. Las personas cercanas a mí, mis empresarios y mi entorno siempre me dicen que debo seguir trabajando y preparándome. Estar en la pre-lista ya fue un paso importante, y ahora toca seguir esforzándome para las oportunidades que puedan venir el próximo año y en el futuro. Estoy contento, disfrutando del momento y enfocado en seguir creciendo.

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Edier Ocampo; jugador de la Selección Colombia 2023
Edier Ocampo; jugador de la Selección Colombia 2023
AFP

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