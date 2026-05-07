Prensa brasileña escandalizada por hechos de violencia, que impidieron el juego DIM vs Flamengo

El partido entre el colombiano Independiente Medellín y Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, fue cancelado luego de incidentes por protestas de hinchas del cuadro local en la tribuna, informó este jueves la Conmebol.

El duelo por la cuarta fecha del Grupo A en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, inició, pero recién iniciado el juego, los jugadores abandonaron la cancha por orden del árbitro venezolano Jesús Valenzuela ante la presencia de una cortina de humo provocada por la barrabrava del club anfitrión, que protestaba contra la dirigencia del club.

Después de unos 50 minutos las autoridades ordenaron en los altavoces la evacuación de todos los espectadores presentes en el escenario, según un fotógrafo de la AFP.

Más tarde la Conmebol informó en la cuenta de X de la Copa Libertadores que el partido "fue cancelado".



El reportero de la AFP había observado durante la interrupción a hinchas que tiraban objetos con pólvora y quemaban algunas de las sillas de la tribuna.

Medellín vs Flamengo en el estadio Atanasio Girardot Colprensa

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Estos hechos tuvieron gran resonancia en la prensa brasileña, que le dio grandes espacios a lo sucedido en tierras colombianas. "Confusión con la torcida colombiana del Medellín", escribió en un titular 'Globo Esporte'. Mientras tanto 'Gazeta Esportiva', apuntó que "el juego tuvo que ser interrumpido debido a actos de hostilidad perpetrados por los hinchas colombianos, quienes arrojaron bombas y objetos al campo, además de vandalizar las instalaciones del estadio".

Torcedores do Independiente Medellín, que jogaria contra o Flamengo, simplesmente atearam fogo nas arquibancadas do Atanasio Girardot! O jogo foi paralisado por falta de segurança.



Assista à cobertura de Independiente Medellín x Flamengo AO VIVO pela ESPN no Plano Premium do… pic.twitter.com/7HB2U35obj — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) May 8, 2026

Por su parte, 'Espn Brasil' indicó que "los seguidores del Medellín prendieron fuego en las gradas del Atanasio Girardot. El partido fue suspendido por falta de seguridad". Mientras tanto, una periodista que fue enviada especial desde Brasil, indicó que una maleta de uno de los compañeros de la cámara terminó incinerada antes el contacto con un artefacto que cayó desde la tribuna.

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Así las cosas, la trascendencia de los hechos violentos ha traspasado a Colombia y hay escándalo internacional, con Medellín y un sector de sus hinchas en el ojo del huracán.

La hinchada del DIM vive momentos tensos con la dirigencia luego de que el dueño, Raúl Giraldo, les hizo gestos provocadores el fin de semana al quedar eliminados de la liga local.