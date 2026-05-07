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Gol Caracol  / Prensa brasileña escandalizada por hechos de violencia, que impidieron el juego DIM vs Flamengo

Prensa brasileña escandalizada por hechos de violencia, que impidieron el juego DIM vs Flamengo

Con el pasar de los minutos se han presentado reacciones y denuncia en los medios brasileños, por lo vivido en el Atanasio Girardot, donde no se jugó DIM vs. Flamengo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Independiente Medellín Atanasio Girardot
Independiente Medellín vs Flamengo en el Atanasio Girardot
Colprensa

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