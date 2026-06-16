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Gol Caracol  / Buenas noticias para Brasil; hay novedad con Neymar antes del partido contra Haití

Buenas noticias para Brasil; hay novedad con Neymar antes del partido contra Haití

Neymar no estuvo en el debut de Brasil contra Marruecos por una lesión, sin embargo, este martes dio de qué hablar en el entrenamiento. Acá lo que pasó.

Por: EFE
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Selección de Brasil
Selección de Brasil para el Mundial 2026
AFP

Neymar, lesionado desde hace un mes en el gemelo derecho, fue la gran novedad en el entrenamiento de la selección brasileña de este martes, al ejercitarse en solitario por primera vez sobre el campo en Estados Unidos, previo a su próximo encuentro en el Mundial 2026.

Según la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el 10 del Santos "dio un paso más en su proceso de recuperación" y hoy pisó por primera vez el césped del Columbia Park, en Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos), donde la Canarinha entrena durante la fiesta del mundo que se esta llevando a cabo.

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El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) realizó sus primeras carreras e intercambió impresiones con un miembro de la comisión técnica que lidera Carlo Ancelotti, de acuerdo con las imágenes divulgadas por la CBF.

El delantero se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del 'Brasileirão', un día antes de que el seleccionador Carlo Ancelotti pronunciase su nombre en la lista de 26 para la Copa del Mundo. El Santos informó inicialmente que tenía apenas "un edema", pero la CBF le sometió a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado, de grado II, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas.

Neymar, figura de la Selección Brasil, se recupera de una lesión en el Mundial 2026
Neymar, figura de la Selección Brasil, se recupera de una lesión en el Mundial 2026
AFP

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Pese a todo, Ancelotti lo mantuvo en la convocatoria y defendió la presencia del futbolista en la delegación por su experiencia. En estos últimos quince días, 'Ney' se ha sometido a pruebas médicas, ha realizado sesiones de fisioterapia y se ha ejercitado en el gimnasio.

Pese a avanzar en su proceso de recuperación, el máximo goleador histórico de la Canarinha aún es duda para el partido de la segunda jornada del Grupo C contra Haití, el próximo viernes, en Filadelfia.

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Neymar, de 34 años, no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la 'Seleção' en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo. Desde entonces, no ha vuelto a vestir la camiseta de su país y ha acumulado alrededor de 700 días de baja, entre lesiones, procesos de recuperación y descansos, según los datos del portal Transfermarkt.

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