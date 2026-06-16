¿Advertencia a Colombia?; el mensaje de Cristiano Ronaldo previo al debut de Portugal en el Mundial

La Selección de Portugal cuenta las horas para su debut mundialista en Estados Unidos. Tanto aficionados como jugadores ya 'palpitan' el primer juego que será enfrentando a RD Congo, y Cristiano Ronaldo fue el primero en pronunciarse y enviar un mensaje.

El 'bicho' es el capitán de los 'lusos', se mostró emocionado y motivado para lo que puede ser su última Copa del Mundo donde quiere lograr el título que le falta con su selección: el Mundial.

Desde sus redes sociales, el número '7' compartió una publicación de una imagen con todo el grupo luso concentrado en Estados Unidos, incluyéndolo a él, y en ella un mensaje que para muchos es una advertencia a sus rivales, entre ellos la Selección Colombia a la que enfrentarán el próximo 27 de junio.

"Cada vez que vestimos esta camiseta, sentimos el mismo orgullo, la misma pasión y el mismo peso de responsabilidad como el primer día. Mañana comienza un nuevo capítulo. Hemos trabajado mucho para llegar a este momento y ahora es hora de darlo todo por nuestro País, y por todas las comunidades Portuguesas que nos apoyan aquí y en todo el mundo. ¡Creed como nosotros!"



Cada vez que vestimos esta camisola, sentimos o mesmo orgulho, a mesma paixão e o mesmo sentido de responsabilidade do primeiro dia.



Amanhã começa um novo capítulo.



Trabalhámos muito para chegar a este momento e agora é altura de dar tudo pelo nosso País, e por todas as… pic.twitter.com/8xMkWSQN4I — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 16, 2026

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Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

El 'bicho' con 41 años es el futbolista más exitoso en la historia de la selección de Portugal. Como capitán, condujo al conjunto luso a la conquista de la Eurocopa en el año 2016, el primer gran título internacional del país. En aquel torneo disputado en Francia, los comandados por 'CR7' sorprendieron al continente al derrotar a la anfitriona en la final y levantar un trofeo que durante décadas se le había sido esquivo.

Tres años después, Cristiano volvió a hacer historia al liderar a Portugal hacia el título de la Liga de Naciones en 2019. El conjunto portugués venció a Países Bajos en la final y se convirtió en el primer campeón de la competición. Y en el año 2025, volvieron a repetir la Liga de Naciones tras vencer a una de las favoritas en la final: España. Allí el 'bicho' aportó en el marcador en los 90 minutos que terminó 2-2 y desde la tanda de los penales, los dirigidos por Roberto Martínez levantaron el trofeo.

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Ahora, Portugal que durante años ha venido de menos a más, espera consagrarse por primera vez campeona del mundo y escribir su nombre en las paginas doradas de la competición.