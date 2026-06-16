Ghana acude a la justicia de Canadá para conseguir la visa de Thomas Partey; ¿jugará contra Panamá?

El gobierno de Ghana acudió este martes ante un tribunal federal canadiense con el objetivo de revertir la negativa de Ottawa a conceder una visa para el Mundial 2026 al futbolista Thomas Partey, quien afronta un juicio en el Reino Unido por cargos de violación y agresión sexual.

La cadena pública canadiense CBC informó que la audiencia estaba programada para la mañana del martes y que Ghana presentó una solicitud de medida cautelar que podría permitir a Partey jugar contra Panamá el miércoles en Toronto por el Grupo L.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, calificó la decisión de Canadá de "arrogante y extremadamente injusta" y describió a Partey como "un miembro clave de la selección nacional absoluta de Ghana".

Accra envió una nota de protesta oficial a Ottawa por esta medida y solicitó formalmente a Canadá que reconsidere la decisión, dijo Ablakwa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá no respondió a una consulta sobre su postura ante la protesta de Ghana.



Partey es mediocampista del Villarreal y anteriormente jugó en el Arsenal. El futbolista se declaró inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres distintas entre 2020 y 2022.

Thomas Partey, jugador de la Selección de Ghana AFP

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La selección ghanesa estableció su campamento base en Estados Unidos, en la Bryant University de Boston.El jugador sí será elegible para disputar los siguientes partidos de Ghana en el Grupo L, contra Inglaterra y Croacia, ambos en Estados Unidos.

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El Grupo L hará su debut mañana con los encuentros correspondientes a sus selecciones participantes. La jornada se abrirá con el partido entre Inglaterra y Croacia, que se disputará este miércoles 17 de junio a las 3:00 p. m. (hora de Colombia). Por su parte, la selección de Ghana se enfrentará a Panamá en el segundo compromiso del grupo, programado para las 6:00 p. m. (hora de Colombia).