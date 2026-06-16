Noticia de última hora con Neymar, en el entrenamiento de Brasil; ¿ahora qué pasó?

El astro brasileño ha sido noticia en las últimas horas, tras la última practica que realizó el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti en el Mundial, a solo días de enfrentarse a Haití.

Neymar quien fue convocado por el técnico italiano, aún no ve minutos con la 'canarinha' ni en partidos de preparación ni en lo que fue el debut frente a Marruecos, todo por una lesión que arrastra en desde hace unas semanas con Santos.

Bien, pues según informa 'Globo' el delantero de 34 años saltó al campo por primera vez este martes, desde que la selección se reunió para el Mundial. Pese a que no entrenó a la par de sus demás compañeros, si estuvo realizando ejercicios físicos con tenis y no guayos, un proceso que va poco a poco si se le quiere ver con la camiseta de la 'pentacampeona del mundo'.

Según el medio brasileño "Ney aún necesita mejorar su condición física y recuperar su ritmo de competición. Por lo tanto, es poco probable que participe en el partido contra Haití el viernes, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial".



Neymar con la selección Brasil - Foto: AFP

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Cabe resaltar que, el futbolista de Santos se había sometido a unas pruebas el día lunes y por el entreno fue postergado para el martes. Allí se le evaluó como evoluciona su lesión en su pierna derecha, y los resultados fueron más que positivos.

Lesión de Neymar Jr

Este miércoles Ney cumpliría un mes con la lesión, fue en la derrota de Santos 3-0 frente a Coritiba por el Brasileirao, allí sufrió un golpe en su pantorrila derecha lo que ocasionó una nueva lesión en el jugador. El cuerpo medico tanto del club como de la selección, han decidido mostrar cauto y no precipitarse a que el jugador entre en competencia muy rápido, ya que podría recaer y empeorar la situación.

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Desde entonces, Neymar solo ha trabajado junto a fisioterapeutas y preparadores físicos dentro del centro de entrenamiento, donde también se le evalúa su masa muscular, estando enfocado en su salud cardiovascular para un optimo regreso a las canchas. Por ahora, la Selección de Brasil enfrentará a Haití este viernes 19 de junio por la segunda fecha de la fase de grupos, sin una confirmación clara de que el futbolista esté en los planes del técnico Carlo Ancelotti.