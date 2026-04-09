Cómo quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Santa Fe 1-1 Peñarol

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Copa Libertadores comenzó para Independiente Santa Fe, este jueves 9 de abril, con un partido reñido frente a Peñarol, que finalizó 1-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en la capital colombiana.
Para los 'cardenales' anotó el defensor argentino Emmanuel Olivera, mientras que para los 'charrúas' igualó Matías Arezo.
Con esto, Santa Fe y Peñarol repartieron un punto en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y el que aprovechó para tomar ventaja fue Corinthians, de Brasil, que derrotó 0-2 a Platense, en Argentina.
En la segunda jornada del certamen internacional de Conmebol, los 'cardenales' visitarán al Corinthians el miércoles 15 de abril, a las 7:30 p.m. Por su parte, Peñarol recibirá a Platense, el jueves 16 de abril, a la misma hora.
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Corinthians
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Peñarol
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Santa Fe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Platense
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0