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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Santa Fe 1-1 Peñarol

Cómo quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Santa Fe 1-1 Peñarol

Este jueves en el estadio El Campín, en Bogotá, Independiente Santa Fe no logró hacerse fuerte de local y apenas sumó un punto ante su gente en el inicio de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Independiente Santa Fe Copa Libertadores
Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores - Foto:
AFP

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