Santa Fe, corrió, lucho, falló y lo pagó caro; no pasó del 1-1 con Peñarol, en Copa Libertadores

Santa Fe no hizo su tarea de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín y terminó empatando 1-1 con Peñarol, en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El primer gol del compromiso lo anotó el argentino Emmanuel 'Turro' Olivera, de cabeza. Luego, en una jugada individual lo igualó Matías Arezo, para el marcador definitivo en la capital colombiana.

Para los 'cardenales', el partido fue todo de luchar, correr y meter vértigo y velocidad ante su propia hinchada, pero en ese orden de ideas se careció de ideas e inteligencia en la zona media de la cancha. Ni la entrada de Maximiliano Lovera, ni de Alexis Zapata que reemplazó al propio argentino, sirvieron para encontrar luces de mitad de cancha para adelante.

A eso hay que sumarle que en Santa Fe se falló en defensa, el argentino Olivera tuvo un parpadeo y ahí, llegó la igualdad para el cuadro 'carbonero'.



Ahora, Santa Fe deberá ir a Brasil a medirse contra el rival más fuerte del grupo que es Corinthians, en la búsqueda de conseguir un buen resultado como visitantes.

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Peñarol sacó un punto valioso del estadio El Campín de la capital colombiana y dejaron sin efecto el gol de cabeza en el primer tiempo del central argentino Emanuel Olivera.

Los Carboneros se hicieron del balón y trataron de hacer daño por los costados con el colombiano Luis Miguel Ángulo y Nicolás Fernández, mientras que los anfitriones tuvieron dificultades para acomodarse en el juego.

Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores - Foto: AFP

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Con el paso de los minutos, los uruguayos, que tuvieron poca profundidad, perdieron el balón. Los bogotanos aprovecharon ese contexto y abrieron el marcador al minuto 20 en un tiro de esquina lanzado por el volante Ómar Fernández Frasica que cabeceó, entre los defensores rivales, el argentino Olivera.

El ritmo del partido cayó, pues con el gol los locales se hicieron del balón y atacaron poco, mientras que los visitantes no encontraron alternativas adelante, por lo que el encuentro se jugó lejos de las áreas.

En la segunda mitad, Santa Fe profundizó su dominio con la entrada del centrocampista Kilian Toscano, que reemplazó al veterano Daniel Torres, y parecía tener controlado el encuentro.

Sin embargo, Peñarol consiguió el empate al minuto 59 en un contragolpe letal en el que Arezo recibió en terreno contrario, se deshizo de dos rivales y sacó un derechazo en el área que fue imposible de atajar para el portero Weimar Asprilla, que reemplazó en el descanso al lesionado Andrés Mosquera Marmolejo.

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Los colombianos salieron a buscar el segundo y casi lo consiguen al 63 en un tiro de esquina en el que el central Víctor Moreno, con el portero Sebastián Britos prácticamente vencido, no pudo rematar bien y dejó atónitos a los aficionados de su equipo.

El trámite del partido se emparejó y al final ninguno de los dos equipos pudo hacer más daño, por lo que el encuentro terminó con un empate que es más bueno para los uruguayos que para los colombianos.

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El miércoles de la próxima semana, Independiente Santa Fe visitará a Corinthians en Sao Paulo, mientras que Peñarol recibirá en Montevideo un día después a Platense por la segunda jornada.

- Ficha técnica:

1. Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo (m.46, Weimar Asprilla); Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres (m.46, Kilian Toscano), Jhojan Torres, Yilmar Velásquez (m.18, Maximiliano Lovera) (m.44, Alexis Zapata), Luis Palacios, Ómar Fernández (m.89, Franco Fagúndez), y Hugo Rodallega.

Entrenador: Pablo Repetto.

1. Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos (m.77, Leandro Umpiérrez), Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trinidade, Eric Remedi, Leo Fernández, Luis Angulo (m.70, Gastón Togni), Nicolás Fernández (m.62, Eduardo Darias), y Matías Arezo (m.70, Facundo Batista).

Entrenador: Diego Aguirre.

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Goles: 1-0, m.20: Emanuel Olivera. 1-1, m.59: Matías Arezo.

Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela. Amonestó a Víctor Moreno, Daniel Torres, Lucas Ferreira, Luis Palacios y Jhojan Torres.

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Incidencias: partido de la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores jugado en el estadio El Campín, de Bogotá.