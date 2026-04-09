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Gol Caracol  / Santa Fe, corrió, lucho, falló y lo pagó caro; no pasó del 1-1 con Peñarol, en Copa Libertadores

Santa Fe, corrió, lucho, falló y lo pagó caro; no pasó del 1-1 con Peñarol, en Copa Libertadores

Este jueves arrancó la acción de Independiente Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pero fue en medio de una igualdad frente al cuadro uruguayo, que se fue con un punto.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Santa Fe vs Peñarol
Santa Fe vs Peñarol, partido de Copa Libertadores - Foto:
AFP

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