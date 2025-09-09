Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria, tras goleada 6-3 de Colombia sobre Venezuela

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria, tras goleada 6-3 de Colombia sobre Venezuela

Este martes finalizó el camino de las selecciones de la Conmebol al Mundial 2026, en las que Colombia clasificó y selló su campaña venciendo con claridad 6-3 a Venezuela.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:52 p. m.
Comparta en:
Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias Sudamericanas
Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias Sudamericanas
FCF