Cómo quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria, tras goleada 6-3 de Colombia sobre Venezuela

Este martes, la Selección Colombia hizo una buena presentación en el estadio Maturín y derrotó 6-3 a Venezuela, que quedó por fuera de cualquier opción de clasificar al Mundial 2026. En el seleccionado colombiano salió como figura Luis Javier Suárez, quien marcó cuatro goles, y los restantes fueron obra de Yerry Mina y Jhon Córdoba.

La selección de Bolivia, de su lado, jugará en marzo un hexagonal internacional por un cupo en el Mundial de 2026 como consecuencia del séptimo puesto que se adjudicó este martes en el cierre de las eliminatorias sudamericanas con una victoria por 1-0 sobre Brasil, que terminó en el quinto puesto.

Un penalti ejecutado por Miguel Terceros en el cuarto minuto añadido al primer tiempo bastó a la Verde para sellar el triunfo en los 4.150 metros de altitud del municipio de El Alto, y desplomó a la Canarinha al quinto de la clasificación con los mismos 28 de Colombia (tercera), Uruguay (cuarta) y Paraguay (sexta).

Bolivia celebra su gol contra Brasil, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas AFP

En otros resultados, la selección de Ecuador cerró este martes con broche de oro las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 al reencontrarse con la victoria en la última fecha ante Argentina, a la que se impuso por 1-0 con un gol de penalti de Enner Valencia.

En su partido número 100 con la selección, 'Superman' Valencia llegó a los 47 goles con la Tri en el tiempo añadido del primer tiempo, tras un penalti sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán por una falta de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado, que se mantuvo en cancha hasta el término del primer tiempo.

La selección de Paraguay selló este martes su primera victoria como visitante en Lima tras vencer por 1-0 al ya eliminado Perú en un partido de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Una anotación de gran factura técnica, conquistada a los 78 minutos de juego por Matías Galarza, fue suficiente para que los dirigidos por Gustavo Alfaro le saquen lustre a la clasificación que ya aseguraron el jueves pasado.

Tabla de posiciones

1. Argentina 38 puntos

2. Ecuador 29 puntos

3. Colombia 28 puntos

4. Uruguay 28 puntos

5. Brasil 28 puntos

6. Paraguay 28 puntos

7. Bolivia 20 puntos

8. Venezuela 18 puntos

9. Perú 12 puntos

10. Chile 11 puntos

Resultados de la fecha 18

