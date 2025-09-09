Publicidad

Jhon Córdoba no se quedó atrás en la fiesta y marcó un golazo en Colombia vs Venezuela

El delantero chocoano Jhon Córdoba entró en el segundo tiempo y también se reportó con un gol en Maturín, en el duelo de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:33 p. m.
Jhon Córdoba