Selección Colombia  / Luis Javier Suárez y el 'póker' de goles en Colombia vs Venezuela, en Eliminatorias Sudamericanas

Luis Javier Suárez y el ‘póker’ de goles en Colombia vs Venezuela, en Eliminatorias Sudamericanas

El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue la figura de la noche con cuatro golazos en el triunfazo frente a la Vinotinto, en Maturín.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:37 p. m.
