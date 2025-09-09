Luis Javier Suárez y el ‘póker’ de goles en Colombia vs Venezuela, en Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Colombia siguió de largo en el partido contra Venezuela y todo de la mano del delantero samario Luis Javier Suárez, quien se reportó con cuatro goles.

El ‘póker’ del atacante del registro del Sporting de Lisboa fue en los minutos 42, 50, 59 y 67, para el 5-2 parcial en el resultado en el estadio Monumental de Maturín.

Y el cuarto en la cuenta de Luis Javier Suárez fue luego de una asistencia más de Luis Díaz, quien encontró al samario dentro del área, en solitario, para definir con el arco de frente.



Así fue el cuarto gol de Luis Javier Suárez en Venezuela vs Colombia, por Eliminatorias:

Así fue el tercer gol de Luis Javier Suárez en Venezuela vs Colombia:

Así fue el segundo gol de Luis Javier Suárez en Venezuela vs Colombia:

Así fue el primer gol de Luis Javier Suárez en Venezuela vs Colombia: